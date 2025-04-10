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南韓總統最新民調出爐 李在明支持率獨走、唯一過半

編譯張佑生／即時報導
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南韓主要反對黨共同民主黨領袖李在明選總統民調遙遙領先。(歐新社)
南韓主要反對黨共同民主黨領袖李在明選總統民調遙遙領先。(歐新社)

南韓執政黨國民力量黨前代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明10日分別宣布參選下屆總統，為6月3日舉行的選舉正式揭開序幕。

中央日報11日公布與南韓蓋洛普合作的民調，針對全國18歲及以上的民眾在8日和9日透過手機、市內電話進行對比式民調，李在明對上大邱市長洪準杓，支持率各為50%和38%；李在明對上首爾市長吳世勳，則為51%比38%。民調誤差範圍是正負3.1%，李在明都取得兩位數的領先優勢。

保守派陣營中，各項民調都維持領先、日前才宣布辭官參選總統的勞動部長金文洙，對上李在明則以35%對53%落後。逼宮尹錫悅的國民力量黨前黨魁韓東勳，對上李在明以32%比52%落後。

值得注意的是，今年元月的民調顯示，李在明對上洪準杓僅以45%比42%微幅領先，對上吳世勳是46%比43%，領先差距都在誤差範圍內，最新民調顯示尹錫悅下台後，李在明已拉開差距。

南國憲法法院本月4日通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻被罷免總統職務，成為南韓憲政史上繼朴槿惠之後第二位被罷免的總統。南韓政府本月8日確定將於6月3日舉行新一屆總統選舉。總統候選人登記將於5月10日至11日進行。拉票活動將於5月12日啟動，持續至6月2日，為期22天。（完）

李在明 民調 尹錫悅

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