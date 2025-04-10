我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

白宮官員證實 對中關稅累計達145%

曼谷審計大樓倒塌 泰工業部盼專案調查中資工廠

中央社曼谷10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為泰國僧侶10日在曼谷高樓倒塌的現場，為亡者舉行宗教儀式後查看建築殘骸。歐新社
圖為泰國僧侶10日在曼谷高樓倒塌的現場，為亡者舉行宗教儀式後查看建築殘骸。歐新社

緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程部分不合格建材疑似來自中資工廠，泰國工業部指出中資工廠不願提供相關資料，希望特別調查局專案調查中資工廠。

緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，這棟大樓建成後要成為泰國審計處使用設施，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

除此之外，審計大樓倒塌現場的部分鋼材送驗後發現不符合標準，倒塌審計處辦公大樓現場可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，經過泰國鋼鐵機構（Iron and Steel Institute of Thailand）檢測發現新科原的鋼材不符合標準。

泰國特別調查局（Department of Special Investigation）由副局長蘇拉伍（Surawut Rangsai）領軍的36人小組已開始調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，工業部發言人朋彭（Pongpol Yodmuangcharoen）指出，新科原不願意提供相關資料，且新科原否認審計大樓的工程中的鋼材是它們提供的，而是由另一間已經關閉的公司提供，工業部因此希望特別調查局把新科原列為特別案件來調查，因為牽涉其中的狀況很複雜。

工業部和特別調查局的官員明天將造訪審計大樓的坍塌現場收集更多鋼材證據並送驗。

截至今天為止，審計大樓倒塌現場已經發現23具屍體，仍有71名工人行蹤不明，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，搜救小組會使用重機具清除更多殘骸。

泰國 緬甸 地震

上一則

俄軍裡有中國人？克宮澄清：中方未捲入俄烏衝突

延伸閱讀

曼谷審計大樓倒塌 泰國輿論質疑中資工程可靠度

曼谷審計大樓倒塌 泰國輿論質疑中資工程可靠度
緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4中男偷搬32份文件 泰法院判決出爐

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4中男偷搬32份文件 泰法院判決出爐
河內32年地標「鯊魚顎大樓」將拆 她們搭3小時公車合影送別

河內32年地標「鯊魚顎大樓」將拆 她們搭3小時公車合影送別
緬甸地震曼谷大樓倒塌 搜救仍盼找到生還者

緬甸地震曼谷大樓倒塌 搜救仍盼找到生還者

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。美聯社

快看世界／關稅來了 這11種日常食品會漲價

2025-04-03 15:54
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。歐新社

澤倫斯基：至少有155名中國公民為俄軍作戰

2025-04-09 14:46

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因

為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因