哈利狀告英國內政部 稱他和梅根「被迫退出」王室

哈利王子4月9日出席聽證會。歐新社

據「人物」雜誌報導，哈利王子 的律師表示，哈利和妻子梅根 認為他們退出英國王室的決定是 「被迫的 」。

哈利王子和妻子梅根在2020年1月宣佈，他們打算「退居幕后，不再擔任王室成員」，並計劃定期往返英國和北美兩地居住。

在實質上退出王室之後，兩人在英國的「安全保護等級」被調降，哈利因此狀告英國內政部 罔顧兩人和子女在英國的安全，並在4月9日親自出席聽證會。

哈利的律師在4月8日的上訴法庭聽證會上，圍繞王子在英國的安全問題時表示，這對夫婦「認為他們沒有受到王室機構的保護，因此被迫退出王室全職工作成員的角色」。

哈利的律師認為，英國政府的安全委員會沒有正確評估對王子和其家人安保待遇，在決定保護地位時繞過了風險管理委員會（RMB）、偏離慣常流程，並在沒有提供適當法律文件的情況下，對哈利實施了不合理的「訂製」安排，將他排除在「其他貴賓類別 」的相同保護之外。

哈利的法律團隊還表示，在失去納稅人資助的警察保護後，王子認為將他的兩個孩子5歲兒子亞契（Archie）和3歲女兒莉莉貝（Lilibet）帶回英國 「不安全」。

哈利王子在英國的安保問題也加重了他與父親查理國王的緊張關係，哈利曾認為他的父親可以介入以確保對他的保護，但根據憲法規定，英國君主沒有政府權力，對內政部也沒有影響力，白金漢宮因此不對安全規定發表評論。

一位王室消息人士也向「人物」雜誌透露，哈利認為他的安全由查理控制的想法是 「完全不正確的」。