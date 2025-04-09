多明尼加夜店屋頂坍塌增至113死 總統宣布全國哀悼3天

多明尼加共和國首都聖多明哥發生夜店屋頂坍塌事故，傷亡人數增至113死上百傷。歐新社

加勒比海島國多明尼加共和國首都聖多明哥發生夜店屋頂坍塌事故，傷亡人數增至113死上百傷，包括當時正在台上演唱的歌手及前美國職棒大聯盟MLB 投手多特爾等都不幸罹難。

法新社報導，這起屋頂崩塌事故發生超過24小時後，搜救人員持續加緊作業，任務偏重在遺體搜尋上。

聖多明哥（Santo Domingo）熱門夜店Jet Set昨天凌晨屋頂突然坍塌，著名的多明尼加拉丁舞曲美朗哥（merengue，或譯梅倫格）歌手魯比培瑞斯（Rubby Pérez）當時正在舞台上表演，台下有數百名觀眾。

魯比培瑞斯的經紀人說，這位歌手也不幸罹難。

事故現場親人焦急等候消息，搜救人員不斷將傷者送到醫院，並出動吊車清除現場瓦礫堆。

緊急行動中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）表示，截至今天上午，死亡人數已經增至113人。

在來自波多黎各和以色列的人力支援下，約300名搜救人員在如小丘般的瓦礫、鋼筋和錫板之間細細找尋，不放棄找出生還者的希望。

罹難者中包括前MLB球員多特爾（Octavio Dotel）和布朗柯（Tony Blanco）。

多明尼加媒體報導說，51歲的多特爾活著被救出，但在送醫途中傷重不治。

紐約大都會 和邁阿密馬林魚昨天在紐約花旗球場（Citi Field）開打前，計分看板出現多特爾的黑白照片和多明尼加國旗影像。多特爾1999年在大都會隊展開大聯盟生涯。

多明尼加共和國職業棒球聯盟在社群媒體 上寫道：「願他的靈魂安息。」

多明尼加媒體指出，事故發生在8日凌晨0時44分（格林威治時間4時44分）左右，當時夜店裡有500到1000人。這家夜店可容納700人坐席和約1000人站席。

目擊者表示，魯比培瑞斯當時正在台上表演，突然停電，接著屋頂瞬間坍塌。魯比培瑞斯的女兒祖琳卡（Zulinka Perez）告訴媒體，屋頂塌下來時，她驚險逃生，但父親未能即時逃出。