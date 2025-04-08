我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

傳美國擬自東歐撤軍萬人 歐洲盟友憂對俄嚇阻減弱

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

6名美國和歐洲官員透露，美國國防部一些高階官員正在考慮1項提案，要從東歐撤出最多1萬名美軍。這在歐美兩地皆引發疑慮，擔憂可能讓俄羅斯總統普亭更大膽行事。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，時任美國總統拜登（Joe Biden）的政府在與烏克蘭接壤的國家部署了2萬名美軍，以加強這些國家的防禦。據傳五角大廈官員正在考慮撤離的部隊，便屬於這些駐軍。

報導指出，美國國防部內部正在研究減少在羅馬尼亞和波蘭的駐軍，具體人數還在討論中，最多可能將拜登派遣的一半兵力撤走。

美國總統川普（Donald Trump）正在試圖說服普亭（Vladimir Putin）同意停火。但提供消息的歐洲官員說，若五角大廈採納撤軍提案，將加深美國正在放棄歐洲長期盟邦的疑慮，而這些盟邦認為俄羅斯構成的威脅與日俱增。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副會長瓊斯（Seth Jones）便表示，俄羅斯會「把美國的駐軍縮減視為嚇阻力減弱，並將更樂於在歐洲以各種方式進行干預」。

川普政府曾清楚表明，希望歐洲盟友為自身防務承擔更多責任，好讓美國能將自身軍事資源集中在中國或其他優先事項。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）2月在布魯塞爾演講時表示：「戰略現實嚴峻，使美國無法將關注焦點主要放在歐洲的安全。」

然而，與川普同屬共和黨的聯邦參議院軍事委員會（Armed Services Committee）主席韋克爾（Roger Wicker）3日在1場聽證會上，似乎對這樣的做法有微詞。

他說：「有些人認為，現在是大幅減少我們在歐洲軍事部署的時機。（美國）國防部內一些中階官僚持有這些深受誤導和極度危險的看法，令我感到憂心。」

國防部 俄羅斯 川普

上一則

南韓大選民調 李在明支持度遙遙領先

延伸閱讀

私人保險紅藍卡 川普政府提高給付至5.06%

私人保險紅藍卡 川普政府提高給付至5.06%
撤銷拜登時期限制 白宮下令機關研擬AI策略、任命AI長

撤銷拜登時期限制 白宮下令機關研擬AI策略、任命AI長
無意停戰？普亭春季徵兵數達16萬人 2011年以來最大規模

無意停戰？普亭春季徵兵數達16萬人 2011年以來最大規模
會見王毅 普亭稱期待習近平5月訪俄

會見王毅 普亭稱期待習近平5月訪俄

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯