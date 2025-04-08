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南韓大選民調 李在明支持度遙遙領先

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共同民主黨有力候選人中，黨代表李在明支持率獲得壓倒性領先。(歐新社)
共同民主黨有力候選人中，黨代表李在明支持率獲得壓倒性領先。(歐新社)

南韓政府8日拍板6月3日為第21屆總統選舉投票日，有望角逐總統大位的各黨有力人選，這幾天也接連宣布參選、請辭公職。

南韓前總統尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴，因此遭國會彈劾，憲法法院在今年4月4日宣判採納此案後，尹錫悅即刻下台，各黨也如火如荼展開競爭下屆總統大位的工作。

根據南韓蓋洛普6日至7日向全國1008名18歲以上男女進行的調查結果，目前最大在野黨共同民主黨支持率為43%，執政黨國民力量支持率則為31%，在尹錫悅確定被罷免後差距來到12個百分點。其次為祖國革新黨4%、改革新黨2%、進步黨1%。

共同民主黨有力候選人中，以黨代表李在明支持率獲得壓倒性領先，韓聯社引述黨內人士說法報導，李在明將在9日辭去黨代表職務，專心投入大選，預期最快下周正式宣布參選。京畿道知事金東兗9日宣布參選，與李在明角逐候選人之位。

國民力量若想繼續執政，必須選出足以與李在明匹敵的候選人，而根據民調結果，李在明對上首爾市長吳世勳時支持率為52%對37%，對前國民力量代表韓東勳時為52%對31%，對大邱市長洪準杓時為52%對36%，對國會議員安哲秀時為51%對34%。

值得注意的是，李在明對上曾與尹錫悅、洪準杓爭奪上屆總統候選人名額的前國議員劉承旼時，支持率49%未能保持過半優勢，同時劉承旼支持率為32%。

據韓媒報導，將爭取代表國民力量參選的人選可能達15人，其中安哲秀8日上午已在光化門廣場召開記者會宣布參選；勞動部長金文洙在8日國務會議後向代理總統韓悳洙表明辭意，預計9日宣布參選；韓東勳預計10日宣布參選；先前表示仍在思考的吳世勳則可能在本周內請辭，宣布參選。

李在明 尹錫悅 南韓

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