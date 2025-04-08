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美韓造船廠簽署協議 有望助美軍趕上中國艦隊規模

中央社首爾7日綜合外電報導

美國最大軍用造船廠杭廷頓英格爾斯工業公司與南韓現代重工公司簽署合作協議，專家指出，這有望在協助美國海軍建造新軍艦以追上對手中國的艦隊規模方面邁出一大步。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部位於美國維吉尼亞州的杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, HII）與南韓造船商現代重工公司（Hyundai Heavy Industries）今天在馬里蘭州的2025年「海、空暨太空研討會」（Sea Air Space 2025）上簽署合作備忘錄（MOU）。

HII執行副總裁布蘭契特（Brian Blanchette）在簽署MOU儀式上表示：「今天的協議反映我們致力探索所有拓展美國造船能力的機會，以支持國家安全。」

布蘭契特說，透過與造船盟友合作並互相學習，相信這份MOU具備真正潛力，可協助加快交付優質船舶。

現代重工的聲明提到，HII與現代重工均建造神盾驅逐艦，即美國及南韓水面艦隊的主力。神盾艦可抵禦飛彈威脅，包括對手中國與北韓軍火庫裡的強大彈道飛彈。

分析人士長期呼籲美國聯合南韓、日本等盟友採取行動，在海軍造船方面進行合作。

中國造船廠以飛速大量生產軍艦，為人民解放軍海軍打造世界最大規模艦隊；同時，華府很大程度上因美國造船產能有限、工人不足而處於落後狀態。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）評論：「這份協議是紓解美國造船產能不足的有力開端。」

舒斯特談到，儘管美國尚需修法才能讓南韓造船廠開始為美國海軍全面建造驅逐艦，今天簽署的協議有望立即帶來一些利益。

他說：「（美國）法律並不禁止使用外國船塢為美國海軍船隻進行維修保養，而我們在船塢維護及船體整修方面已積壓36個月的工作。」

此外，舒斯特指出，勞力短缺是限制美國造船能力的主要因素，而現代重工和HII能利用這份協議，為HII的造船廠訓練新的美國勞工。

南韓 維吉尼亞州 太空

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