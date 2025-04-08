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印度：關稅戰是千載難逢機會 且問題源於中國入世

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

編譯高詣軒／即時報導
南韓代理總統、國務總理韓悳洙3月24日在首爾向媒體發言。(路透)
南韓代理總統、國務總理韓悳洙3月24日在首爾向媒體發言。(路透)

南韓代理總統韓悳洙8日在美國有線電視新聞網（CNN）專訪說，南韓不會效仿中國對抗美國總統川普施加的關稅，並提及他設法與川普達成協議的計畫。

韓悳洙被問到南韓是否會和中國、日本這類國家聯手對抗美國關稅，他對此表明「我們不會採取那個路線」。韓悳洙說，不認為這類對抗將顯著改善目前局面，「我不覺得這對我們三國真的有利，尤其對韓國來說」。CNN指，韓悳洙在淡化中日韓經貿部長3月底會晤的重要性。

中國日前宣布對美加徵34%反制關稅，美國總統川普已揚言再對中國額外加關稅50%以迫中國撤回報復計畫，但中國商務部回應說若美方一意孤行，中方必奉陪到底。

韓悳洙向CNN說，美國關稅令人遺憾，「不是一兩天就能萬事解決」，南韓企業應準備好面對衝擊。但韓悳洙也樂觀說，相信韓美可在南韓各地工廠產線開始關閉前，達成解決方案。

韓悳洙和日本首相石破茂同樣尋求降溫而非報復美方。韓悳洙說，「我們應非常冷靜評估這類25%關稅對我們意義為何，並非常冷靜的和他們協商」。他也說，已派遣南韓產業部長前往華府。

路透報導，川普說他8日與韓悳洙舉行極好的通話，討論關稅、造船和潛在能源交易，還稱韓方高階團隊正搭機赴美。

南韓前總統尹錫悅因宣佈戒嚴4日遭彈劾免職，南韓政府已敲定6月3日改選總統。

南韓 關稅 川普

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