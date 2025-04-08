新加坡外長警告 自由貿易時代告終 對小國「非常不利」

新加坡外長維文警告，自由貿易時代告終對小國「非常不利」。(美聯社)

新加坡 外長維文（Vivian Balakrishnan）表示，新加坡擔憂美國總統川普 徵收的關稅 引發全球貿易戰，特別容易傷害依賴貿易的小國。

維文接受英媒金融時報的專訪表示，雖然川普對新加坡徵收的10％關稅是亞太國家中最低，但國際金融與商業樞紐中心讓該國十分脆弱。

維文說，「我們最大的恐懼是，這一連串的宣布已徹底動搖世界貿易體系的根基」，「如果它解體並變成無數的雙邊關係，將對小國非常不利。特別是像我們新加坡這樣的小國，對全球貿易特別敏感」，「這是我們相當害怕的全球貿易戰」。

分析師預期，隨著美國變得更加保護主義，其他國家將尋求加強與中國的貿易關係。維文被問到北京是否終將成為更強的全球貿易參與者時，他說：「表面上看，答案可能是肯定的」。

但維文補充道，中國的前景同時嚴重受到自身經濟問題的影響，包含停滯的內需。他說：「這場全球貿易戰發生的時機，對中國及其所有的貿易夥伴來說堪稱最糟糕，其中也包括我們」。

新加坡的貿易額相當於國內生產毛額（GDP）的三倍以上，作為國際金融與商務中心，連結西方和中國，使該國經濟對於全球貿易干擾特別敏感。

中國是星國最大貿易夥伴，去年的貨品貿易總值為1,260億美元，美國則是以980億美元排名第三，排在馬來西亞之後。新加坡是少數美國對其存在貿易順差的國家，去年達到300億美元。

上周新加坡的一些東南亞鄰國遭到川普的關稅重創，尤其是那些對美有貿易順差的國家。維文表示，新加坡對自身的10％關稅擔憂較少，更關注美國對其鄰國及貿易夥伴課徵的稅率，以及即將公布、可能針對產業的關稅。