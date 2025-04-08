印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

美國總統川普 的對等關稅 在全世界引發了恐懼和怒火，但有一個主要經濟體倒認為這是一個「千載難逢的機遇」，而且還說，問題的根源在於中國「入世」。

彭博資訊報導，印度 商工部長高約爾（Piyush Goyal）7日表示，全球貿易即將發生的變化，不僅會給供應鏈帶來公平，也有利於印度這個世界上成長最快的大型經濟體。

高約爾在孟買舉行的印度全球論壇上說道，「我們正處於一個歷史時刻，印度完全有能力將當前的形勢轉化為機遇」，「我們有一個千載難逢的機會。」

高約爾表示，當前全球經濟的動盪，可以追溯到將近25年前中國加入世界貿易組織（WTO），「如果有人問我是什麼觸發了今天的情況，以及為什麼我們會經歷這種動盪，我認為起點實際上是2000年初中國被納入WTO成員」。

他說，自那時以來，中國的經濟成長一直是以犧牲公平貿易為代價。高約爾這番說法似乎支持川普對中國貿易行為的批評，並暗示新德里並不急於鬆綁自身對這個更大鄰國的投資和貿易限制，儘管近來兩國關係似乎出現解凍的跡象。

美國上周宣布對來自印度的進口商品徵收26%的關稅，稅率低於中國和越南等亞洲鄰國。印度早已表示不會對美國採取報復行動，而是將精力集中與川普政府談判雙邊貿易協議。

報導指出，官員們表示，印度比其他國家擁有先發優勢，因為政府已經開始就貿易協議進行談判，並計劃到今年秋季敲定協議。

據美國發布的消息，美國國務卿魯比歐和印度外交部長蘇杰生7日已就關稅議題進行討論，以及如何朝著公平和平衡的貿易關係邁進。