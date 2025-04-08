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北韓士兵闖兩韓軍事分界線 疑為偵察失誤

中央社首爾8日專電
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從南韓坡州的鐵絲網可看到北韓軍事哨所。美聯社
從南韓坡州的鐵絲網可看到北韓軍事哨所。美聯社

南韓合同參謀本部表示，10多名北韓士兵在當地時間今天下午5時許，穿越東部前線的兩韓軍事分界線（MDL），推測可能是進行偵察活動時出現失誤。

根據南韓合同參謀本部說法，發現北韓士兵穿越軍事分界線後，南韓軍方隨即進行警告廣播與射擊，北韓士兵因此立即回到北韓境內。

北韓士兵越過軍事分界線並非第一次發生，過去也經常因為在非軍事區（DMZ）內除草確保視野或其他作業時誤闖分界線。去年6月在中部前線就曾發生3次類似事件，士兵都在南韓軍方警告下退回北韓。

不過，這次事件發生在鄰近江原道高城郡一帶，北韓軍方平時不會在這裡進行除草等作業。部分意見猜測，北韓可能趁著南韓政局混亂進行試探。

南韓軍方則指出，越過分界線的士兵有些人身著防止地雷爆炸的防護服、有些則像是正在巡查的武裝軍人，較有可能是為了未來的作業規劃先進行探測地雷等偵察工作。

韓聯社整理2014年以來陸上發生的北韓士兵越界事件，加上今天共有7次。其中3次發生在去年6月，2024年6月9日及18日分別有20到30名北韓軍人越界數十公尺，同年6月20日也有數名士兵越界20公尺，都在南韓軍方射擊警告後退回北韓。

2014年11月10日，10多名北韓軍人接近板門店共同警備區（JSA）右側的軍事分界線後，其中一人越界被警告後返回；2015年7月11日，10多名北韓軍人在江原道鐵原郡一帶越界，被警告後退回；2017年11月13日，一名北韓軍人經過JSA叛逃至南韓，追擊而來的士兵中有一人越界後立即折返。

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