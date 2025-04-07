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聯合國：削減援助預算恐使孕產婦死亡率增加

中央社日內瓦7日綜合外電報導
過去1/4個世紀，孕產婦死亡率大幅下降，不過聯合國今天警告，此一進展已停滯，在美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，孕產婦死亡率恐嚴重倒退。Image by fezailc from Pixabay
過去1/4個世紀，孕產婦死亡率大幅下降，不過聯合國今天警告，此一進展已停滯，在美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，孕產婦死亡率恐嚴重倒退。Image by fezailc from Pixabay

過去1/4個世紀，孕產婦死亡率大幅下降，不過聯合國今天警告，此一進展已停滯，在美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，孕產婦死亡率恐嚴重倒退。

綜合法新社和路透報導，世界衛生組織（WHO）等聯合國機構今天發布報告指出，2000年至2023年間，全球孕產婦死亡率下降40%，主要歸功於基本衛生服務的改善。

但聯合國警告說，自2016年以來，這項進展已大致陷入停滯。

世衛組織的性與生殖健康與研究部門（SRH）主任阿洛提（Pascale Allotey）告訴記者：「進展速度已放緩至近乎停滯，而在某些地區，我們已經出現倒退。」

她強調，「大多數孕產婦死亡是可以避免的」，並警告說，「在這種脆弱背景下，自滿不僅危險且致命」。

世衛表示，2023年（有數據的最後一年），估計有26萬名孕產婦死亡，相當於大約每2分鐘就有1人死亡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中說：「儘管這份報告展露出一絲希望，卻也凸顯出在當今全球多數地區，懷孕仍是多麼危險的一件事。」

這項報告發布的時間點，落在美國政府凍結對外援助以及美國國際開發總署（USAID）終止為許多計畫提供資金後，而包括英國在內的其他捐助國，也宣布了削減援助預算的計畫。

世衛負責實踐「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage）的助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）說，削減援助對全球衛生系統產生「類似大流行病的影響」，並可能帶來「更具結構性、深層的衝擊」。

聯合國表示，取消資助瘧疾和人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）治療等其他方面的計畫，也會影響孕產婦的存活率。

受衝突或自然災害影響國家的情況尤其糟糕，美國本身則是自2000年以來，孕產婦死亡率大幅上升的4個國家之一，另外3國是委內瑞拉、多明尼加和牙買加。

報告說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行也帶來影響，2021年，孕產婦死亡增加4萬人，達到32.2萬人。

這份報告由美國國際開發總署提供部分資助。

世衛 聯合國 譚德塞

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