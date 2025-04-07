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內唐亞胡會晤川普 商議關稅、伊朗與加薩問題

中央社華盛頓7日綜合外電報導
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以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，右）7日在華盛頓會晤美國總統川普。路透
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，右）7日在華盛頓會晤美國總統川普。路透

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）7日在華盛頓會晤美國總統川普，與他討論暫緩對以國實施對等關稅事宜，及尋求在伊朗和加薩等議題獲得美方進一步支持。

法新社報導，自川普（Donald Trump）在4月2日「解放日」宣布祭出對等關稅，震驚全球股市後，內唐亞胡是第一位前進華府會晤川普的外國元首。

他還預計和川普商議加薩戰爭一事。以色列在3月18日恢復對加薩走廊的猛烈轟炸，使美國、埃及和卡達居中促成以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）停火數週的協議宣告破裂。

內唐亞胡結束匈牙利之行後直赴華盛頓，首要目標是說服川普改變實施對等關稅的決定，或至少在關稅生效前，尋求降低美國對以國進口商品課徵的17%關稅。

以色列總理辦公室指出，內唐亞胡抵達華盛頓後，會晤了美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

內唐亞胡發表聲明說：「我是首位會晤美國總統川普、與他商議對以色列經濟至關重要事物的外國元首。」

他表示：「我相信這反映了我們之間特殊的個人關係，以及美國和以色列之間獨特的連結，這對目前情勢而言相當重要。」有分析家認為，內唐亞胡將尋求為以色列爭取關稅豁免。

希伯來大學（Hebrew University）經濟學教授史必哲（Yannay Spitzer）表示，造訪華府「也是內唐亞胡照規矩行事，向川普表明以色列支持他」。

史必哲說道：「如果（美國）宣布對以色列做出一些讓步，我不會感到驚訝…這會成為其他國家的範例。」

以色列 川普 關稅

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