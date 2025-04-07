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日韓對關稅採取行動 日相望和川普通話 韓將派高官訪美

編譯羅方妤／即時報導
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日本首相石破茂3日在東京針對美國關稅政策發表談話。路透
日本首相石破茂3日在東京針對美國關稅政策發表談話。路透

美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，美國財政部長貝森特6日透露目前已有50多國接觸白宮。日本首相石破茂表示將盡快安排和川普通話，並訪美和川普會面協商，南韓通商交涉本部長鄭仁教也將訪問美國，爭取降低關稅。

日相石破茂7日表示，會持續要求美國總統川普降低對日加徵的關稅，但石破承認結果不會在「一夜之間」出爐。

路透報導，石破承認協商結果不會在「一夜之間」出現，他向國會表示，「政府因此必須採取一些可用手段」，緩解美國關稅造成的經濟打擊，如提供國內企業資金援助及採取措施保護就業。

石破表示，川普決定對日本產品加徵關稅，「令人極為失望和遺憾」，日本會持續解釋沒有對美國做出任何不公平的事情。

石破說，願意盡快訪美和川普會面，「同時我們必須準備一套日本可以採取的相關措施」。共同社報導，石破茂5日就表示，希望本周和川普通話。

川普對日本產品課徵24%對等關稅，日本經濟恐遭重大打擊。分析師預測，這項關稅恐導致日本經濟成長下滑0.8%。日本股市7日暴跌超過9%，日經225和東證指數期貨一度觸發熔斷機制，暫停交易。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部7日表示，通商交涉本部長鄭仁教將於8日、9日訪美，會晤美國貿易代表葛里爾等官員，針對降低關稅進行磋商。

報導說，鄭仁教訪美期間，將了解川普關稅政策的具體立場及未來計畫，並和美方協商，希望降低川普對南韓商品課徵的25%對等關稅。

鄭仁教將向美國表明，美國關稅措施對全球經貿環境、韓美交易和投資關係帶來的負面影響，南韓感到憂慮。鄭仁教還將和美國討論各項方案，全力減少關稅對南韓企業影響。

南韓首爾韓亞銀行外匯交易室螢幕7日顯示韓國綜合股價指數下跌。美聯社
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