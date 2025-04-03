我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指暴跌4.84% 道指崩逾1600點 那指創5年最大單日跌幅

通膨居高不下 專家推薦5穩健投資工具

川普關稅鐵拳重擊歐盟 法總統籲暫停投資美國

中央社巴黎3日綜合外電報導
法國總統馬克宏今天呼籲暫停對美國的投資，直到釐清美國總統川普對歐洲及其他國家課徵的新關稅措施為止，馬克宏並稱這些關稅「殘酷且毫無根據」。美聯社
法國總統馬克宏今天呼籲暫停對美國的投資，直到釐清美國總統川普對歐洲及其他國家課徵的新關稅措施為止，馬克宏並稱這些關稅「殘酷且毫無根據」。美聯社

法國總統馬克宏今天呼籲暫停對美國的投資，直到釐清美國總統川普對歐洲及其他國家課徵的新關稅措施為止，馬克宏並稱這些關稅「殘酷且毫無根據」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在一場法國企業會議中說：「只要與美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾周宣布的投資都應暫停。」

「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數以十億計歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」

多位法國部長與總理白胡（Francois Bayrou）都出席這次會議。

法國航空航太、奢侈品、葡萄酒等多項產業都可能遭受川普政府的關稅打擊。

馬克宏也呼籲歐洲團結應對，切勿單方面採取行動。法國一向堅持，對關稅的報復行動應該由歐盟進行，而非個別國家。

馬克宏並重申法國政府的立場，亦即「歐洲應對措施」將分「兩階段」進行。

他說：「第1階段回應將在4月中旬進行，應對的是已經決定的關稅，尤其是針對鋼鐵和鋁的關稅。」

「第2階段更大規模的回應則是針對昨天宣布的關稅，並將在月底進行。在此之前得逐一產業詳細研究，並與所有成員國和經濟部門合作。」

川普昨天公布「解放日」（Liberation Day）新關稅計畫，影響美國所有貿易夥伴，當中也包括對歐盟徵收20%的對等關稅。

關稅 馬克宏 川普

上一則

快看世界／關稅來了 這11種日常食品會漲價

下一則

回敬川普 加拿大對部分美國汽車課徵25%進口關稅

延伸閱讀

川普曾推文「道指跌千點就該把總統塞大砲射飛」？假的

川普曾推文「道指跌千點就該把總統塞大砲射飛」？假的
他稱川普關稅戰「核彈級surprise」iPhone恐漲54%

他稱川普關稅戰「核彈級surprise」iPhone恐漲54%
川普關稅令日本產業憂景氣減速 怒斥「胡搞瞎搞」

川普關稅令日本產業憂景氣減速 怒斥「胡搞瞎搞」
范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。(美聯社)

中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」建築專家指有2問題

2025-03-29 23:55

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%