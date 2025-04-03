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移民船希臘列士波斯島附近翻覆 至少7死23獲救

中央社雅典3日綜合外電報導
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1艘載有約30人的船隻在希臘列士波斯島附近翻覆。圖為3日歐洲邊境管理局和希臘海岸警衛隊船隻加入了搜救行動。美聯社
1艘載有約30人的船隻在希臘列士波斯島附近翻覆。圖為3日歐洲邊境管理局和希臘海岸警衛隊船隻加入了搜救行動。美聯社

希臘海岸防衛隊今天表示，在希臘列士波斯島（Lesbos）附近1艘沉沒的移民船中，打撈出7具遺體，其中包括2名男童、1名女童、3名婦女和1名男子，另有23名移民獲救。

路透報導，這艘船在凌晨2時左右被巡邏船發現。1名海岸防衛隊官員表示，搜救行動仍在進行。目前尚不清楚船上實際載有多少人。

法新社報導，希臘海岸防衛隊在聲明中指出，1艘載有約30人的船隻在風平浪靜的天候下於列士波斯島附近翻覆，該地距離鄰國土耳其的海岸不遠。

聲明中提到，已救起23人，正持續搜尋其他生還者。

根據聯合國難民署（UN Refugee Agency），自今年年初以來，已有近9000人進入希臘，大多數人透過海路。該機構的數據顯示，2024年共有超過5萬4000人入境。

希臘的保守派政府對移民問題的立場日趨強硬。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天在國會中表示：「如果你試圖非法進入希臘，且不具獲得庇護資格，我們將竭盡所能將你送回你原來來的地方。」

在希臘列士波斯島（Lesbos）附近有1艘移民船沉沒。圖為3日獲救的移民衣服和救...
在希臘列士波斯島（Lesbos）附近有1艘移民船沉沒。圖為3日獲救的移民衣服和救生衣留在佩特拉港。路透

移民 土耳其 聯合國

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