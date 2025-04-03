匈牙利宣布退出國際刑事法院 ICC：仍有義務配合

匈牙利總理奧班(左)在歡迎以色列總理內唐亞胡到訪的典禮中與他對話。(路透)

匈牙利總理奧班今天會見遭國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）發布逮捕令的以色列 總理內唐亞胡，並宣布退出該組織。ICC則稱，匈牙利仍有「義務」與其合作。

法新社報導，ICC發言人阿布杜拉（Fadi El Abdallah）表示：「本院重申，匈牙利仍有義務與ICC合作」。

匈牙利今天稍早宣布退出總部位於荷蘭海牙（The Hague）的ICC，先前也曾表態不會執行ICC對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的逮捕令。

內唐亞胡則對這項決定表示歡迎。ICC去年11月以涉嫌在加薩 走廊（Gaza Strip）衝突中觸犯戰爭罪為由，對他發布逮捕令。

內唐亞胡在與奧班（Viktor Orban）共同舉行的記者會中表示：「你們剛剛對ICC採取了勇敢且有原則的立場，我要感謝你，維克托（奧班之名）…這對所有民主國家都很重要。挺身對抗這個腐敗的組織很重要。」

另據路透報導，奧班今天表示，決定退出ICC的原因是這個機構已經「政治化」，從其對以色列的裁決即可見一斑。