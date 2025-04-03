我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦：台艦撞擊中國漁船 要求台灣賠償漁民損失

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

匈牙利宣布退出國際刑事法院 ICC：仍有義務配合

中央社布達佩斯3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
匈牙利總理奧班(左)在歡迎以色列總理內唐亞胡到訪的典禮中與他對話。(路透)
匈牙利總理奧班(左)在歡迎以色列總理內唐亞胡到訪的典禮中與他對話。(路透)

匈牙利總理奧班今天會見遭國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）發布逮捕令的以色列總理內唐亞胡，並宣布退出該組織。ICC則稱，匈牙利仍有「義務」與其合作。

法新社報導，ICC發言人阿布杜拉（Fadi El Abdallah）表示：「本院重申，匈牙利仍有義務與ICC合作」。

匈牙利今天稍早宣布退出總部位於荷蘭海牙（The Hague）的ICC，先前也曾表態不會執行ICC對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的逮捕令。

內唐亞胡則對這項決定表示歡迎。ICC去年11月以涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）衝突中觸犯戰爭罪為由，對他發布逮捕令。

內唐亞胡在與奧班（Viktor Orban）共同舉行的記者會中表示：「你們剛剛對ICC採取了勇敢且有原則的立場，我要感謝你，維克托（奧班之名）…這對所有民主國家都很重要。挺身對抗這個腐敗的組織很重要。」

另據路透報導，奧班今天表示，決定退出ICC的原因是這個機構已經「政治化」，從其對以色列的裁決即可見一斑。

以色列 加薩

上一則

日本警方：黑幫成員連年減少 2024年首度跌破2萬人

延伸閱讀

以擴大奪取加薩土地併入安全區 多數人質家屬憂不利安全

以擴大奪取加薩土地併入安全區 多數人質家屬憂不利安全
以總理矢言加強施壓哈瑪斯 努力讓加薩人「自願移民」

以總理矢言加強施壓哈瑪斯 努力讓加薩人「自願移民」
哈瑪斯以人質性命要脅 以色列回嗆奪取加薩走廊土地

哈瑪斯以人質性命要脅 以色列回嗆奪取加薩走廊土地
炸死哈瑪斯政治領袖 以色列揚言打到人質全放為止

炸死哈瑪斯政治領袖 以色列揚言打到人質全放為止

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因