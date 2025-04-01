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孟加拉充斥非法電池回收廠 6成兒童面臨鉛中毒風險

中央社孟加拉麥扎坡1日綜合外電報導

孟加拉男孩阿克特（Junayed Akter）今年12歲，但他血液中的有毒物質鉛含量過高，導致他身材矮小，讓他看起來比實際年齡還小幾歲。

孟加拉有多達3500萬名兒童面臨鉛中毒風險，約占全國兒童總數的60%。

兒童鉛中毒的可能原因很多，但阿克特的母親將他的疾病歸咎於1家現已關閉的工廠。這家工廠專門報廢並回收舊汽車電池，以賺取利潤，這個過程卻會汙染工廠所在村莊的空氣和土地。

阿克特的母親比蒂（Bithi Akter）告訴法新社：「從天黑開始，整個地區變得煙霧瀰漫。呼吸的時候就能聞到一種特殊的氣味。」

她還說，這裡的「水果整季都不再生長。有一天，我們還在親戚家裡發現2頭死掉的牛。」

檢驗結果顯示，阿克特血液中的鉛含量高達世界衛生組織（WTO）認定會導致幼童嚴重且不可逆智力損害水準的2倍。

比蒂說：「從（兒子）2年級開始，他就不想再聽我們的話，也不想去上學」，阿克特坐在她旁邊，一臉茫然地望著自家庭院。

「他也老是哭個不停。」

鉛中毒在孟加拉相當普遍，可能的原因還包括許多廠商無視政府禁令，持續在油漆中使用重金屬；還有不肖廠商會將鉛摻入薑黃粉，以讓香料的色澤更吸引人。

還有許多案例被歸咎於非法電池回收工廠。由於市場需求增加，這類工廠在全國各地數量激增。

WTO

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