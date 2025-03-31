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美軍裝甲車墜入立陶宛沼澤 搜救數日成功打撈

中央社維爾紐斯31日專電
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美國駐立陶宛陸軍日前在帕布拉德訓練區發生事故，4名士兵失蹤，他們駕駛的M88裝甲救濟車被發現沉入沼澤內。相關單位持續數日搜尋與救援行動，立陶宛國防部長薩卡利埃內今天宣布裝甲車已成功從沼澤拉出。

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）26日表示，有4名美國陸軍士兵在立陶宛訓練期間喪命。北約代理發言人哈特（Allison Hart）隨後發文表示對呂特的口誤感到遺憾，目前情況仍然不明，並未確認士兵已死亡。

士兵當時駕駛的M88裝甲救濟車26日上午在訓練區內一處估計逾5公尺深的水域中被發現，但不清楚士兵是否仍在車內。事發地區的水域環境與鬆軟地面增加搜索行動難度，前期的抽水及穩固地面的工作已持續數日。

薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）今天接受立陶宛國家廣播電台（LRT）訪問時表示，M88裝甲車重達近70噸，加上困在泥沼中的阻力，導致實際重量更重。自昨天晚間開始的打撈行動動員2輛M88裝甲車，並額外使用2台推土機作為固定點，今天凌晨順利將裝甲車拖出水面。

目前，立陶宛軍事警察和美國調查人員正在現場展開工作。

薩卡利埃內並未提供有關失蹤美軍士兵的最新消息，她在個人臉書上發文呼籲大家耐心等待調查人員提供更多訊息。

她在LRT的訪問中強調，立陶宛與美國有嚴格的協議，確保美方將第一手發布有關失蹤士兵的消息。

薩卡利埃內指出，如果打撈出的裝甲車無法確認士兵的下落，相關搜救工作仍將繼續進行。

這場大規模搜救行動動員了立陶宛與美國軍方及當地政府部門，數十名配備專業設備的波蘭士兵也前來支援。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）稍早向媒體表示，立陶宛收到來自盟友的支持與感謝。他強調，這次行動充分展現立陶宛社會的動員能力，盟軍可以信任立陶宛，來此進行訓練時可以得到一切必要的支援。

立陶宛 北約 國防部

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