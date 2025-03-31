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曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠

中央社曼谷31日綜合外電報導
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緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現場搜救。歐新社
緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現場搜救。歐新社

緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌。泰國民族報報導，從這棟大樓取得的部分鋼材不符規定，疑似一家中資鋼鐵廠提供。

根據泰國民族報（The Nation），曼谷興建中的30層樓審計處辦公大樓28日下午因為地震倒塌，導致多人傷亡和失蹤。

據報導，泰國工業部昨天從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至曼谷孔堤區（Khlong Toei）的「泰國鋼鐵協會」（Iron and Steel Institute of Thailand）檢查。

泰國工業部長艾卡納（Akanat Promphan）及其團隊調查災情現場，收集了6種類型的鋼材樣本，多數來自同一個製造商。

泰國工業部長的助理蒂蒂帕斯（Thitipas Chotedechachainan）則指出，3個鋼材樣本中有1件不符合規定。她也指出，其餘兩家公司的鋼材樣本沒有發現問題。

媒體畫面顯示，倒塌審計處辦公大樓可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，該公司生產竹節鋼筋（Deformed Steel Bar，又稱螺紋鋼）。

這家公司於位泰國東部羅勇府（Rayong）班凱區（Ban Khai），艾卡納去年底曾派團隊，調查該公司的火災事件，發現多起安全和環境違規行為。

蒂蒂帕斯解釋，自去年12月起，在她的團隊進行調查後，這家在羅勇府的工廠已被勒令關閉。

泰國商務發展部調查紀錄顯示，新科原鋼業有限公司多數股權由中國公民持有，大量的小股東也是中國公民。

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