我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：不只10-15國 要對全球貿易夥伴實施對等關稅

百歲王鼎鈞發表2新作：江山代有才人出 不廢江河萬古流

貝佐斯威尼斯婚禮 官方保證不擾民

編譯徐薏茹／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(歐新社)
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(歐新社)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局29日證實這項消息，並且否認相關報導指稱威尼斯將被數百位名人佔據並可能打擾到當地居民及遊客。

威尼斯當局的聲明未透露貝佐斯的婚禮日期，但據義大利媒體報導，婚禮將於6月24日至6月26日舉行，慶祝活動將連續數日。

威尼斯市府聲明表示：「關於貝佐斯婚禮的許多臆測及假新聞完全沒有根據。」

威尼斯聲明指出，貝佐斯的婚禮僅邀請200名賓客，會場可輕易容納此一人數，不會對威尼斯當地居民及遊客造成任何打擾，並提到威尼斯當地有豐富的經驗，曾安排過「比貝佐斯婚禮規模大許多」的國際活動。

聲明表示：「威尼斯習慣每周作為各種活動和表演的舞台，不會造成重大影響。」這些大型活動包括G20、G7高峰會、Architecture and Cinema Biennales建築雙年展，以及各種私人與VIP婚禮。

多家義大利與國際媒體報導稱，貝佐斯婚禮籌辦方已經預訂威尼斯各大高級飯店的套房，以及在6月最後幾日預訂大量的鳳尾船(貢多拉，Gondola)及水上計程車，這些交通工具主要供當地居民及遊客日常使用。

威尼斯官方對於上訴報導不予證實，只表示確保該市正常運作、不對任何人造成異常干擾是他們最首要的任務。

市長布魯尼亞羅(Luigi Brugnaro)說：「我們與籌辦方互相合作與支持，確保這一活動將絕對尊重這一城市的脆弱性與獨特之處。」

除了貝佐斯，2014年好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney)和妻子艾瑪克隆尼(Amal Clooney)也在威尼斯舉行婚禮。

貝佐斯 義大利

上一則

傳澤倫斯基想取消礦產交易 川普放狠話了

延伸閱讀

貝佐斯威尼斯婚禮 將豪擲數十億 川普、李奧納多都將是座上客

貝佐斯威尼斯婚禮 將豪擲數十億 川普、李奧納多都將是座上客
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
華盛頓郵報改革 白宮罕見讚揚 自家人不埋單

華盛頓郵報改革 白宮罕見讚揚 自家人不埋單
批老闆貝佐斯文章被拒 華郵老牌專欄作家怒辭

批老闆貝佐斯文章被拒 華郵老牌專欄作家怒辭

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商
好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」

好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了