葉門遭美空襲 叛軍青年運動稱至少1死

衛星照片顯示28日葉門曼德海峽附近的一個機場。(美聯社)

葉門從昨天深夜到今天清晨遭到疑似美國的空襲，叛軍青年運動（Houthi）稱造成至少1人死亡。美軍則承認稍早轟炸青年運動控制的葉門首都沙那，目標是市中心1個主要軍事地點。

美聯社報導，目前還不清楚葉門遭受的這波空襲所有損失程度及可能的傷亡人數。這波打擊從昨晚開始，與美國15日起對青年運動展開襲擊行動的其他日子相比，攻勢似乎格外猛烈。

美聯社檢視後發現，與美國前總統拜登 （Joe Biden）任內相較，川普 （Donald Trump）重掌政權下美國對伊朗 支持的青年運動採取的軍事行動似乎規模更大，不再只打擊武器發射場，還對軍官開火並在城市投擲炸彈。

青年運動控制的通訊社薩巴社（Saba）報導，葉門多個地區昨夜遭到空襲，包括沙那（Sanaa）、焦夫省（al-Jawf）和薩達省（Saada），其中在薩達省造成1人死亡、4人受傷。

薩巴社稱這名死者的身分是平民。不過，青年運動的武裝分子及其盟友通常不穿制服。

然而分析家認為，青年運動可能低報死亡人數，因為遭到襲擊的往往是他們控制的軍事或情報地點，而有許多場攻擊未獲青年運動或美軍完全承認；加上當地陸上交通受到叛軍嚴格控制，無法進入確認。