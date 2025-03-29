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缺重型機只能徒手挖 緬甸流亡記者：國家沒能力提供幫助

編譯周辰陽／即時報導
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瓦城民眾站在地震後的斷簷殘壁旁。(路透)
瓦城民眾站在地震後的斷簷殘壁旁。(路透)

緬甸中部28日遭遇芮氏規模8.2的強震，倖存者受制於重型機械短缺，只能徒手在泥土中不斷挖掘，試圖營救仍困在瓦礫堆下的人。

CNN報導，緬甸沒有能力處理此類自然災害的後果；緬甸自2021年起一直陷於血腥內戰，摧毀了基礎設施，數百萬人在國內流離失所。

在受災最嚴重城市之一的瓦城（Mandalay），25歲的生還者泰敏烏（Htet Min Oo，音）告訴路透，「瓦礫太多了，沒有救援隊來救我們」，並且描述了自己的大家族部分成員如何仍被困在一棟倒塌的建築物之下，儘管他努力用雙手把他們挖出來。

同時，在瓦城市的阿瑪拉普拉（Amarapura）鎮，一名救援人員說，他正試圖營救仍在一棟建築物瓦礫堆下的140名和尚，「我們無法幫忙，因為我們沒有足夠的人力和機器來清理殘骸」，但態度堅定地補充指出，「我們不會停止工作」。

緬甸軍政府在地震發生當天就罕見尋求國際人道救援，但因為許多人仍然失蹤，多國派出了救援隊前往緬甸，以促進救援行動。根據陸媒報導，中國大陸雲南救援醫療隊一行37人29日凌晨抵達仰光，成為首隻趕到的國際救援隊伍。然而，一位流亡的緬甸記者向CNN表示，緬甸國家政府「沒有能力提供幫助」。

這位流亡記者用化名漢賽（Han Sai，音）接受CNN採訪時，講述了聽到瓦城地區老家發生地震的消息。在地震中失去弟弟的漢賽說，「我接到一名村民打來的電話，向我展示了一座變成了斷垣殘壁的僧院，還說我弟弟就在裡面」。

漢賽說，「昨天是佛教傳統的齋日，我村裡的宗教建築有著至少70年的歷史。當地震發生時，那些建築無法承受」

村裡的男人花了三個小時才找到漢賽弟弟支離破碎的遺體，並且立即下葬。漢賽表示，沒有來自國家政府的官方援助，民眾正相依賴尋求援助。漢賽談到當局時說，「他們沒有能力協助這養一場大規模的破壞」。當地救援隊成員表示，漢賽的村子至少有60人喪生。

漢賽因害怕遭徵召入伍或坐牢而無法返回祖國，稱叛亂團體和軍政府應該「專注於拯救人民，而不是戰鬥」。

緬甸 地震

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