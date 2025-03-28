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歐盟擬對美國服貿予以報復 將打擊科技巨人智慧產權

編譯劉忠勇／綜合外電
根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護。路透
根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護。路透

歐盟正考慮對美國服務業貿易採取報復措施，包括打擊大型科技業者的業務，藉此報復美國總統川普對進口汽車實施25%關稅且預告下周將推出更多措施。

歐盟已針對美方實施的鋼鋁關稅，對美國260億歐元的貨品祭出額外關稅。不過，歐洲官員和外交人士表示，川普政府這一波規模龐大，歐盟勢得考慮動用更具威力的貿易手段。

根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護，或將企業排除在公共採購合約之外。此條例在2021年經過強化，當時正是歐盟與川普政府首次貿易衝突過後。

歐盟一位外交官告訴英金融時報，「美國人認為自己在（貿易戰中）掌握加碼的主導權，但我們也有能力做到這一點。」他也強調歐盟的最終目標仍是透過全面貿易協議來化解緊張局勢。

歐盟的反制措施可能包括限制大型科技業者的智慧財產權，或禁止馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路參與政府合約投標。義大利已在重新評估是否採購該系統。

另一位外交官指出，「服務業是美國的弱點。」2023年，美國在服務業對歐盟有1,090億歐元的貿易順差，相較之下，在貨品貿易上則呈現1,570億歐元的逆差。

歐盟 川普 關稅

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