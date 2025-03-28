南韓野火造成重大破壞 暴露城鄉差距與高齡化問題

南韓東南部本周發生全國史上最嚴重野火後，圖為27日在義城郡一名居民站在被燒毀的房屋附近。路透

南韓 東南部本周發生全國史上最嚴重野火後，高齡84歲的蘋果農金美子（Kim Mi-ja，譯音）拄著拐杖步行查看她住的村莊破壞情況。大火將全村燒得只剩瓦礫堆，並覆蓋著灰燼。

法新社報導，金美子當年從城市搬到秋木里村（Chumok-ri，譯音）時自建的住宅，和區域大多數房屋一樣遭到大火徹底摧毀。那場野火造成至少28人死亡。

她告訴法新社：「即使現在說到這件事，我的心仍然感覺要碎了。」

過去一周野火橫掃南韓東南部大部分地區，不僅摧毀了1間古廟和多件珍貴國寶、威脅數座被聯合國 教科文組織（UNESCO）列為世界遺產 的村莊，還將一些小村莊燒得精光。

這場火災同時暴露出南韓的人口危機和城鄉差距：南韓是一個超高齡化社會，出生率卻是世界最低；且農村地區人口既不足，又大多都是長者。

南韓人口略過半數都住在首都大首爾地區，農村人口則大量流失，許多家庭為了更好的工作和教育機會而搬到都市。

這場野火對深入鄉間的安東（Andong）和義城（Uiseong）兩地造成最大打擊。據南韓山林廳的1名官員說法，大多數受害者是「60多歲和70多歲」。

在金美子所在地區，62%的居民年齡在60歲或以上。同樣是蘋果農的金美子鄰居、現年79歲的李成求（Lee Sung-gu，譯音）說，當他們的村莊陷入一片火海時，他無能為力。