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幾乎沒防震…曼谷強震高樓倒塌：訪泰前留意飯店一件事

記者張博瑞／台北即時報導
緬甸今發生強震，鄰近的泰國有高樓倒塌，在泰台人建議取消赴泰計畫。（歐新社）
緬甸今發生強震，鄰近的泰國有高樓倒塌，在泰台人建議取消赴泰計畫。（歐新社）

緬甸今發生規模7.7強震，鄰近的泰國也有高樓倒塌，泰國總理貝東丹稍早也宣布曼谷進入緊急狀態。一位在泰國的網友在臉書爆料公社社團提醒，若有訪泰計畫建議取消，若行程照舊，要記得詢問飯店的「建物公安檢查」是否已完成。

緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里。而2時32分，再度發生規模6.4餘震。

一位在泰台人在爆料公社指，當時他人住在Ascott Sathorn 沙吞雅詩閣的19樓，地震過後，飯店的警告器大響，不僅備品室的牆壁龜裂，連逃生梯間的牆壁也發生龜裂。當時路上擠滿人潮，所有建物人員全被疏散，公司行號的員工也提早下班，BTS 還有捷運系統皆全部停駛。

他說，因為泰國非處震源，歷史上僅有少數零星的地震，所以建築物「 幾乎都沒有做防震」。他建議，近期有計畫前往泰國的人，可以先取消行程；若行程照舊，建議選擇樓層7樓以下的飯店，若仍需入住高樓層飯店，可以直接詢問飯店「建物公安檢查」是否已完成，且請他們提出證明， 以保自身安全以及權益，若沒有 ，他建議不入住，因為太危險。

泰國 緬甸 地震

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