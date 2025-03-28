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川普推倒最後兩座高爐？英國將成G7唯一不產鋼的國家

編譯魏紹揆／綜合外電
英國鋼鐵最快6月將關閉英國境內最後的煉鋼設施。 美聯社
英國鋼鐵最快6月將關閉英國境內最後的煉鋼設施。 美聯社

英國鋼鐵宣布，最快6月關閉在英格蘭北部斯康紹普鎮（Scunthorpe）的兩座煉鋼高爐，這兩座高爐也是英國最後兩座，因此代表英國自1850年代開始生產鋼鐵逾150年後，將成為七大工業國集團（G7）中唯一不生產鋼鐵的國家。

英國鋼鐵的母公司中國敬業集團27日宣布關閉關鍵事業計畫，2700名員工將因此面臨失業困境。該集團將此舉歸咎於美國總統川普，表示「新加的關稅」讓高爐及煉鋼運作「在財務上難以為繼」。

敬業集團表示，自2020年以來已投入逾12億英鎊（約15.5億美元）來維持運作，但虧損已激增至一天70萬英鎊（約90.6萬美元）。

此時倫敦當局正尋求擴大國內的軍工生產，英國鋼鐵的決定增加了對該國國安的擔憂。

產業國務大臣瓊斯（Sarah Jones）26日對下議院商業委員會說：「我國如何定義鋼鐵的重要性，討論的是鍛鍊純鋼還是更廣泛的鋼鐵問題，現在仍然有爭論」，「這就是為何俄羅斯公然的轟炸烏克蘭的所有鋼鐵廠；因為國家不只在國防上需要鋼鐵，鋪路和建造基礎設施也需要」。

英國政府推動業者換成更環保的電爐生產，因為可以回收再利用既有鋼鐵，但批評者表示此舉只會讓該國更加依賴外國進口。敬業集團希望英國政府補貼10億英鎊（約12.9億美元）助其轉型，但政府只願提供5億英鎊（約6.5億美元）。

瓊斯說：「我們24日向英國鋼鐵的提議被他們拒絕了。我們還在跟他們磋商，希望高爐能繼續運作。」

G7 烏克蘭 俄羅斯

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