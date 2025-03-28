我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI突襲喬州工廠 2華人涉販運剝削中國勞工被捕

AI將取代多數工作？比爾蓋茲：這優勢成人類最後堡壘

科學家：緬甸強震位於重大斷層帶 沈寂200年地牛翻身不意外

中央社新加坡28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸發生地震後，居民走在損壞的建築物上。美聯社
緬甸發生地震後，居民走在損壞的建築物上。美聯社

緬甸今天發生規模7.7強震，新加坡地球觀測站（Earth Observatory of Singapore）首席研究員韋生吉告訴美國有線電視新聞網（CNN），當地發生如此大地震「並非出乎意料」。

根據美國地質調查所（USGS）的說法，這場地震發生在當地時間今天中午12時50分，震央在緬甸中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。

緬甸第2大城瓦城（Mandalay）位在實皆東北方僅17.2公里處。位於震央以南約1000公里處的泰國首都曼谷甚至也有建築物被震倒。

調查緬甸地震危險已有10年之久的韋生吉指出，這場地震發生在實皆斷層（Sagaing Fault）的一個區段，而這條重大斷層帶在歷史上發生過不只1次大地震。

他說：「大約200年以來，這裡一直沒動靜。（但）根據歷史研究和現代地球物理學的調查，我們（已知）...這道斷層的這一區段很可能不久後將爆發大地震。」

「因此對我們來說，這場地震不意外。」韋生吉並表示，他先前便已將相關風險通知緬甸的政府和科學家。

地震後，瓦城建築物傾斜。路透
地震後，瓦城建築物傾斜。路透

地震 緬甸 新加坡

上一則

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

下一則

緬甸重災區瓦城停電網路中斷 紅十字會救災面臨挑戰

延伸閱讀

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」
泰股市因緬甸大地震停止交易 總理宣布曼谷進入緊急狀態

泰股市因緬甸大地震停止交易 總理宣布曼谷進入緊急狀態
緬甸強震 已造成144人罹難

緬甸強震 已造成144人罹難
曼谷興建中審計長公署新大樓因緬甸強震倒塌

曼谷興建中審計長公署新大樓因緬甸強震倒塌

熱門新聞

20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力
判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標