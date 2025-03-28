泰股市因緬甸大地震停止交易 總理宣布曼谷進入緊急狀態

泰國總理貝東塔（中）27日在曼谷的政府大樓向媒體發表講話。歐新社

緬甸 28日發生規模7.7的大地震 ，泰國 曼谷出現明顯震感，興建中高樓倒塌。泰國總理貝東塔當下人在普吉島開會，隨後召開緊急會議應變災情。天空新聞報導，貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態。

路透稍早消息指出，泰國證券交易所因地震影響而全面停止交易。泰國民族報報導，貝東塔發布了緊急全國性警報，提醒民眾對可能出現的餘震保持警覺，24小時內可能有餘震(recurrence)，並命令所有政府部長之間協調回應，以應對不斷發展的情況。

泰國政府已經採取立即行動以告知與保護公眾，數位經濟和社會部已接到指示，展開社群媒體服務（SMS）警報，提供必要的安全指南。

同時，公共服務通知正在各媒體平台廣播。運輸部正在監控所有旅遊基礎設施，作為預防措施，曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）曾短暫中止航班營運20分鐘，但服務此後已經恢復。

安全部隊已經動員以確保公共安全，自然資源和環境部正在評估地震活動與預測可能的未來的地震。衛生部已將醫療設施和緊急服務置於待命狀態，準備回應任何潛在傷亡，當局還呼籲民眾透過泰國國家廣播服務（NBT）的24小時更新獲取最新消息。