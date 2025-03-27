北約秘書長警告普亭：攻擊波蘭將面臨毀滅性反擊

北約秘書長呂特。(路透)

波蘭媒體報導，北約 秘書長呂特在訪問華沙時明確表示，若俄羅斯攻擊波蘭，北約將「全力以赴」保衛盟友；他並對俄羅斯總統普亭發出嚴厲警告：「我們的回應將是毀滅性的。」

根據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland）報導，呂特（Mark Rutte）還強調，波蘭在國防支出與東翼防禦上的領導角色，凸顯聯盟團結對抗俄羅斯威脅的重要性。

呂特在與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）26日會面後表示，波蘭是北約的模範盟友，今年國防支出占GDP的4.7%，遠超聯盟2%的最低標準，為成員國之冠。

呂特讚揚波蘭不僅在資金投入上領先，還積極強化與俄羅斯及白俄羅斯 接壤的東部邊防，包括推動「東翼」計畫與全民軍事訓練。呂特說：「波蘭證明了在日益危險的世界中，增加國防開支至關重要，俄羅斯仍是北約最重大且直接的威脅。」

針對俄羅斯的潛在侵略，呂特重申北約集體防禦承諾，強調任何對波蘭或盟友的攻擊都將遭到聯盟的強力反擊。他說：「如果有人誤判形勢，試圖挑戰波蘭或北約領土，他們將面對這個聯盟的全部力量。」

北約要求成員國國防支出至少達GDP的2%，但去年仍有克羅埃西亞、葡萄牙、義大利 、西班牙、盧森堡、比利時、斯洛維尼亞、加拿大8國未達標。

圖斯克則表示，美國多次承諾在波蘭受威脅時提供支援，但他也坦言，美國主導的俄烏和平談判讓歐洲處於被動，北約與波蘭需為不可控局面做好準備。