我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河北深夜規模4.2地震 北京天津有震感 有民眾嚇醒

全家出門買聖誕樹後消失60年 懸案露曙光卻停止搜查

全球安全國家排名 這國排第1 台灣第4 美國第89

中央社台北24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲安道爾侯國（Andorra）國旗。Image by kirill_makes_pics from Pixabay
歐洲安道爾侯國（Andorra）國旗。Image by kirill_makes_pics from Pixabay

全球資料庫網站Numbeo發布了全球最安全國家排名，在近150個國家與地區中，台灣排名第4。前3名分別為歐洲的安道爾侯國（Andorra）、阿拉伯聯合大公國和卡達。

「紐約郵報」（New York Post）報導，為了編纂「2025年國家安全指數」（Safety Index by Country 2025），Numbeo根據網站訪客填寫的問卷，對各國整體犯罪情況進行評估。

Numbeo將居民在日夜間步行時的安全感，以及擔憂「搶劫、汽車竊盜、陌生人襲擊、公共場合騷擾，以及基於膚色、種族、性別或宗教等因素的歧視」等問題納入考量。

此外，「入室行竊、竊盜和毀損等涉及財產的犯罪」，還有襲擊、謀殺和性犯罪等暴力罪行也被考慮在內。

Numbeo接著將國家根據1（最危險）到100（最安全）的評分進行排名。位於西班牙和法國之間的安道爾侯國以84.7名列榜首。台灣以82.9排名第4，領先排名第9的新加坡（77.4），和排名第10的日本（77.1）。美國以50.8排名第89。

根據調查，委內瑞拉以19.3分墊底，成為全球最危險國家。

Numbeo寫道，「值得注意的是，Numbeo提供的犯罪指數是以使用者提供的資料和觀感為基礎，可能會與官方統計數字有所不同。」

「這個指數可作為評估不同城市與國家相對安全性的工具，幫助個人做出明智的決定，並瞭解特定地區的犯罪狀況」。

新加坡 歧視 日本

上一則

美跨黨派參議員施壓川普政府 盼動用俄資產本金支持烏

下一則

泰國總理貝東塔遭質疑施政不力 3/26不信任案投票

延伸閱讀

卡爾文森號千里馳援中東 環時：暴露美國航艦捉襟見肘

卡爾文森號千里馳援中東 環時：暴露美國航艦捉襟見肘
美跨黨派參議員施壓川普政府 盼動用俄資產本金支持烏

美跨黨派參議員施壓川普政府 盼動用俄資產本金支持烏
中國外交部：美國「賊喊捉賊」 籲停止惡意網路活動

中國外交部：美國「賊喊捉賊」 籲停止惡意網路活動
美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普
被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信

被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信