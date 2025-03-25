全球安全國家排名 這國排第1 台灣第4 美國第89

歐洲安道爾侯國（Andorra）國旗。Image by kirill_makes_pics from Pixabay

全球資料庫網站Numbeo發布了全球最安全國家排名，在近150個國家與地區中，台灣排名第4。前3名分別為歐洲的安道爾侯國（Andorra）、阿拉伯聯合大公國和卡達。

「紐約郵報」（New York Post）報導，為了編纂「2025年國家安全指數」（Safety Index by Country 2025），Numbeo根據網站訪客填寫的問卷，對各國整體犯罪情況進行評估。

Numbeo將居民在日夜間步行時的安全感，以及擔憂「搶劫、汽車竊盜、陌生人襲擊、公共場合騷擾，以及基於膚色、種族、性別或宗教等因素的歧視 」等問題納入考量。

此外，「入室行竊、竊盜和毀損等涉及財產的犯罪」，還有襲擊、謀殺和性犯罪等暴力罪行也被考慮在內。

Numbeo接著將國家根據1（最危險）到100（最安全）的評分進行排名。位於西班牙和法國之間的安道爾侯國以84.7名列榜首。台灣以82.9排名第4，領先排名第9的新加坡 （77.4），和排名第10的日本 （77.1）。美國以50.8排名第89。

根據調查，委內瑞拉以19.3分墊底，成為全球最危險國家。

Numbeo寫道，「值得注意的是，Numbeo提供的犯罪指數是以使用者提供的資料和觀感為基礎，可能會與官方統計數字有所不同。」

「這個指數可作為評估不同城市與國家相對安全性的工具，幫助個人做出明智的決定，並瞭解特定地區的犯罪狀況」。