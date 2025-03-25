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南韓野火延燒再疏散數千人 火勢逼近世界遺產河回村

中央社南韓義城郡25日綜合外電報導
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南韓義城郡（Uiseong）25日強風引發野火，村莊裡的房屋被燒毀。美聯社
南韓義城郡（Uiseong）25日強風引發野火，村莊裡的房屋被燒毀。美聯社

南韓東南部山林野火持續延燒，當地政府再下令疏散數千名居民，安東市列入世界遺產的河回村也面臨野火威脅。

路透報導，根據安東市（Andong）官員及公共簡訊警報，人口約15萬人的安東市下令居民撤離至安全地區。當地被列為聯合國教科文組織世界遺產的河回村（Hahoe Village）也面臨野火威脅。

安東市官員表示，目前火勢距離河回村約10公里。

這場山林野火已吞噬古寺等多處地標，擁有千年歷史的雲羅寺（Unramsa）建築多已被大火燒毀。

代理總統職權的國務總理韓悳洙今天誓言投入直升機和地面工作人員等各項資源，以儘速撲滅火勢。

美聯社報導，截至今天下午為止，南韓國內至少還有9處野火持續延燒，乾燥的強風助長火勢，過去5天來已有超過1萬4690公頃土地淪為焦土。

這波從義城郡（Uiseong）竄燒的野火隨著強風持續擴散，安東市和義城郡官員已下令村莊居民疏散到小學和體育館等臨時避難中心。

根據南韓國家遺產廳，野火已經燒毀義城建於7世紀的孤雲寺（Gounsa）。目前未傳出任何傷亡，而包括石佛像在內的部分寺內國寶已趕在大火延燒至這座木造古寺前搶救撤離。

南韓山林廳已將全國野火警報提高至最高的「嚴重」等級，要求地方政府調動更多人力緊急應對，並加強管制森林和園區進出，同時建議軍方暫停實彈演習。

強風助長野火迅速蔓延下，山清郡（Sancheong）22日有4名消防人員和政府員工因困在火勢中而不幸罹難。

根據南韓行政安全部，這波野火自21日來至少導致另外11人受傷，5400多人被迫撤離家園，150多棟建物受損或焚毀。

南韓政府已將受災最嚴重的東南部地區指定為「災區」，以集中資源並加速救災和復原工作。

政府官員懷疑，義城和蔚山（Ulsan）等地近期多起野火是人為疏失造成，恐怕和用火清除祖墳附近的雜草有關，或是焊接的火花引發火勢。

一名居民25日目睹野火肆虐南韓安東地區。路透
一名居民25日目睹野火肆虐南韓安東地區。路透

南韓 世界遺產 聯合國

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