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政敵被捕引爆土耳其各地抗議 厄多安：在野黨要負責

編譯高詣軒／即時報導
在土耳其伊斯坦堡，警方24日應對民眾示威時使用辣椒水。路透
在土耳其伊斯坦堡，警方24日應對民眾示威時使用辣椒水。路透

土耳其總統厄多安主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯上周被捕，民眾連日走上伊斯坦堡等大城街頭抗議，不時爆發警民衝突並已逾1100人在抗議中被捕。厄多安24日指稱這些大規模抗議為暴力行動，在野黨應負責。

當地檢方指控53歲的伊瑪莫魯涉嫌領導犯罪組織、收賄及數項金融犯罪，也指控他涉犯恐怖主義相關罪行，涉及他在近期選舉與一個親庫德族政黨合作。法院23日裁定將其羈押候審；土耳其內政部說，伊瑪莫魯已遭停職。

厄多安在全國談話說，警方被暴徒所傷、商家門窗遭破壞及大量公共財產受損，要負責的只有主要在野黨領袖和其追隨者。土耳其內政部長24日在社群媒體稱，部分抗議者曾攻擊警方，若干被捕者和恐怖組織有關。

伊瑪莫魯廣被公認是下屆總統大選最強在野人選；他所屬的最大在野黨「共和人民黨」（CHP）一名發言人24日向法新社說，該黨已正式提名伊瑪莫魯角逐2028年大選。

厄多安藉由先後擔任總理、總統，從2003年掌舵土國至今；華爾街日報報導說，若伊瑪莫魯被禁止參選或遭判入獄，將形同土國民主的重大挫敗。

CHP領袖歐澤說，近期抗議是「對法西斯主義的反抗」，厄多安以為抗議只會維持幾天，但這是失算。歐澤也向厄多安喊話，「你可見到有誰將放過你的作為？在伊瑪莫魯市長和我們身後的是年輕人、勞工、退休族，整個伊斯坦堡和土耳其」。

據CHP高層轉述伊瑪莫魯的訊息，他表示抗議民眾和警方應避免使用暴力，「讓示威者和執法人員彼此揮手，並在抗議結束時，讓大家都面帶微笑回家」。

伊瑪莫魯已否認檢方指控並稱其有政治動機，號召民眾上街抗議。厄多安和其支持者則說，檢警調查獨立運作，法院也會自主做決定。

美聯社引述分析家報導，當前多項國際因素交會下，提供厄多安設法收拾最大選舉威脅的機會。

紐約大學阿布達比分校中東研究教授馬克斯（Monica Marks）說，歐盟時常批判土耳其的民主衰退，但當前美國「拋棄」歐洲防衛，又面臨俄國侵略及歐洲內部藉由移民問題發揮的疑歐勢力，現在對土耳其的立場相對弱化。

厄多安 土耳其 內政部

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