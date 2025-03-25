我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

國安群組洩密事件 川普力挺沃茲：2個月來唯一差錯

加拿大安全情報局：中印等國可能試圖干預4/28大選

中央社渥太華25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為在曼尼托巴省(Manitoba)省議會大樓前懸掛著一面巨大的加拿大國旗。路透
圖為在曼尼托巴省(Manitoba)省議會大樓前懸掛著一面巨大的加拿大國旗。路透

加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）表示，中國和印度可能試圖干預將於4月28日舉行的大選，俄羅斯和巴基斯坦也可能設法干預。

路透報導，CSIS在渥太華當局與印度及中國關係冷淡之際發表上述評論。北京和新德里當局都否認了先前的干預指控。

根據加拿大外國干預委員會（Foreign Interference Commission）今年1月發布的調查報告，加國對於中國和印度干預2019年和2021年大選的反應速度緩慢，但選舉結果並未受到干預行動影響。

CSIS代理局長羅伊德（Vanessa Lloyd）昨天在記者會上表示，敵對國家行為者越來越常利用人工智慧（AI）來影響選舉。

她指出：「中華人民共和國很可能利用AI工具，試圖干預這次選舉，影響加拿大的民主進程。」

北京本月稍早宣布對總價超過26億美元的加國農產品徵收關稅，以報復渥太華當局去年對中國電動車和鋼鋁製品徵稅。

加國當局上周表示，中國以走私毒品罪名處決了4名加國公民，並強烈譴責北京執行死刑。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上被問及CSIS的評論時回應，「中方一貫堅持不干涉別國內政的原則，從未也沒有興趣干涉加拿大的內政」。

另一方面，加國去年驅逐包括印度駐加大使在內的6名印度外交官，並指控他們涉入2023年發生在溫哥華的錫克教領袖命案。

羅伊德表示：「我們也發現，印度政府有意圖也有能力干預加拿大的社會和民主進程。」

她說：「通常很難在外國干預活動與選舉結果之間建立直接關聯…不過這些威脅行動可能削弱民眾對加拿大民主進程和制度完整性的信任。」

印度 加拿大 AI

上一則

因安倍遇刺案受到嚴厲審查 日法院勒令統一教會解散

下一則

美與俄烏談烏克蘭停火 俄代表：聯合國將參與討論

延伸閱讀

加拿大簽證規定寬鬆 羅馬尼亞無證客從美國北境湧入

加拿大簽證規定寬鬆 羅馬尼亞無證客從美國北境湧入
川普將暫排除特定產業 台灣閃過晶片關稅

川普將暫排除特定產業 台灣閃過晶片關稅
川普暫排除特定產業 台灣閃過晶片關稅

川普暫排除特定產業 台灣閃過晶片關稅
川普展現彈性 台灣將閃過晶片關稅 對等關稅目標也「更精準」

川普展現彈性 台灣將閃過晶片關稅 對等關稅目標也「更精準」

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普
接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？