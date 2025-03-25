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因安倍遇刺案受到嚴厲審查 日法院勒令統一教會解散

編譯周辰陽／即時報導
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日本前首相安倍晉三。路透
日本前首相安倍晉三。路透

共同社與BBC報導，日本文部科學省向東京地方法院申請下令解散「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教），東京地院25日依據「宗教法人法」，向統一教會發出解散命令。該教會被指向信徒索要大筆捐獻，導致信徒傾家蕩產。

統一教會是日本第一個因違反民法而被勒令解散的宗教組織，也是繼奧姆真理教與明覺寺後，第3個以「宗教法人法」規定之「違反法令」為由而遭法院下令解散案例。

日本文部科學省對統一教會進行長達數個月的調查後，於2023年10月提交解散命令請求，指控統一教會操縱信眾捐助大筆金錢與做出其他財務犧牲。文部科學大臣阿部俊子表示，「我們相信我們的訴求獲得接受」。

根據報導，法院的解散命令一旦生效，統一教會將喪失宗教法人資格，無法享受稅收優惠，財產清算將由法院選任的清算人負責執行，但仍將獲准在日本運作。消息人士表示，統一教會將立即向東京高等法院上訴，最終解決可能將曠日持久。

根據日本的法律制度，如果宗教法人「行為被明確發現嚴重損害公共利益」，主管機關可請求法院勒令解散，統一教會案則取決於違反民法是否構成根據「宗教法人法」解散的理由。最高法院3月稍早在另一件涉及統一教會的案件中裁定，就申請解散宗教組織做出裁決時，可以適用違法民法。

報導指出，文部科學省認為統一教會已違反民法，至少從1980年左右就開始迫使民眾購買宗教商品等手法，並試圖透過恐懼剝削信眾，統一教會則斷然否認。

自日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡以來，原「統一教會」就承受嚴厲檢視；兇嫌事後承認，因為母親捐錢給統一教會導致傾家蕩產，而安倍與統一教會有聯繫，讓他對安倍與統一教會懷恨在心，憤而行兇，執政自民黨部分國會議員與統一教會之間的聯繫隨後陸續曝光。共同社指出，此次司法判決對其作出嚴厲制裁。

日本 安倍 槍擊

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