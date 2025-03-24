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德媒：中國社群媒體流傳兩棲登陸艦照片 引發爭議

中央社柏林24日專電
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德國明鏡週刊報導，中國網路上近來流傳一張類似「移動港口」兩棲登陸艦的照片，照片中的鋼鐵建築讓人回想起第二次世界大戰時的「諾曼第登陸」。

最新一期德國明鏡週刊（Der Spiegel）以「這些就是中國計劃用來攻打台灣的登陸艦嗎？」為標題指出，中國社群媒體近來流傳一張關於中國廣東的建設工程影像的照片。

照片中，一個類似浮動石油鑽井台的長長灰色船隻，斜坡從船頭延伸至海灘，就像是一個水平起重機一樣。明鏡週刊報導表示，該張照片讓人聯想起第二次世界大戰時的著名畫面，法國桑葚港（Mulberry Harbours）。

桑葚港是英國海軍在第二次世界大戰期間開發的臨時性的攜式型港口。1944年，盟軍登陸接近諾曼第海灘，為了確保入侵後的補給順暢，在海裡建設兩棲式臨時港口，使用長碼頭將物資和人員送上岸，接著發動史上最殘酷之一的戰役。

明鏡週刊指出，當年的桑葚港口提供有史以來最危險的戰略，即兩棲登陸。令人震驚的是，「這些照片能在中國社群網路上被公開分享」。

對此，德國軍事安全專家布蘭丁（Benjamin Blandin）接受明鏡週刊受訪分析時指出，「對中國人來，這是展示他們正在培養此類技能的一種方式」，亦即強化軍隊現代化的溝通目標。

明鏡週刊報導，這照片現在仍然可以在受嚴格審查的中國社群媒體上找到，其中有一名擁有百萬粉絲的軍事部落客在中國社群媒體微博上發布該影像，並發出「準備登陸」等字句，引發其他用戶在其下評論留言，「我們不能建造幾千艘這樣的船，直抵台灣嗎？」

報導稱，中國擁有世界上最大的海軍船艦數量，甚至領先美國，儘管中國經濟持續低迷，但北京仍重武裝。賴清德總統宣布政府國防預算將提高至GDP 3%以上，但預算的編列仍須經立法院審議。

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