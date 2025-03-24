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歐洲民眾抵制川普政策 赴美旅行人數減少

中央社倫敦/紐約23日綜合外電報導
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一架美航客機在華府雷根機場降落。(美聯社)
一架美航客機在華府雷根機場降落。(美聯社)

歐洲5家旅行社表示，許多丹麥、德國及更廣泛的歐洲國家民眾正重新考慮赴美旅行計畫，以抵制美國總統川普近來採取的一連串行動。最新數據顯示，歐洲赴美旅行人數不增反減。

路透報導，丹麥民眾布拉斯克（Kennet Brask）原先規劃今年再赴美國佛州旅行，但看到川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月底在白宮會談爆發激烈爭執、不歡而散後，決定取消計畫、改赴墨西哥。

川普就任總統短短2個月內，已顛覆美國與歐洲長期以來的盟友關係，他揚言兼併格陵蘭、對全球發動貿易戰，下令聚焦於更嚴苛的邊境政策和簽證審核程序，並打擊美國境內無證移民。

歐洲聯盟（EU）數據顯示，歐洲人2023年赴美旅行的總開銷高達1550億美元。細數過去幾季，跨大西洋旅行已為英國航空公司（British Airways）等航空業者帶來大筆收入。

根據美國國家旅遊辦公室（NTTO）的初步資料，2月西歐國家赴美旅客人數年減1%，而去年同月赴美旅客人數年增14%。其中，斯洛維尼亞旅客減少幅度最大，下降了26%，其次是來自瑞士和比利時的旅客數量也有所下降。

對丹麥人而言，川普針對丹麥自治領地格陵蘭的言論一直是特別敏感的議題。丹麥民眾索倫森（Kim Kugel Sorenson）已取消前往加州參加友人婚禮的行程。

美國國家旅遊辦公室的資料顯示，來自丹麥的訪美人次在今年2月下降了6%，而去年同期則增長了7%。

歐洲旅行社和旅遊數據公司告訴路透，他們也看到赴美旅行的資料搜尋量減少，因此將廣告重點放在其他旅行目的地。

觀光數據資料供應商Data Appeal Company執行長拉里（Mirko Lalli）表示，本月以來法國、義大利及西班牙查詢飛美國航班的搜尋量驟降，但英國的需求仍強勁。

美國國家旅遊辦公室的資料還指出，2月德國赴美旅行人次年減9%，去年同期則是增加18%。

德國旅行社America Unlimited指出，尤其是德國人正把目光轉向加拿大，作為取代美國的旅行目的地。

隨著川普揚言把加拿大變成美國第51州，有些歐洲人認為赴加拿大度假，是展現與加拿大團結一心的象徵。

川普 德國 加拿大

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