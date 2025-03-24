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中竄改日相發言 日網友怒：中國不認錯還大放厥詞

中央社東京24日專電
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中國外交部發言人郭嘉昆。(取材自中國外交部官網)
中國外交部發言人郭嘉昆。(取材自中國外交部官網)

日本首相石破茂21日與中國外長王毅的會談內容，事後遭中方竄改。中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，國與國交往「尊重彼此的立場」不是很正常嗎？對此，許多日本網友很氣憤，認為中國每次都不認錯，還大放厥詞。

石破茂21日在首相官邸（行政中心）接見王毅，後來日本政府發現，中國外交部官網公布兩人的會談內容中，一段「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，『尊重中方闡述的立場』，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民」的表述裡，石破茂並沒說出「尊重中方闡述的立場」的話語。

日本外務省22日發新聞稿表示，石破茂「並沒有作出那樣的發言」，並對中國外交部的作法表達遺憾，向中方提出抗議，並要求刪除不符事實的表述。

中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，國與國交往「尊重彼此的立場」不是很正常嗎？這場會晤「正是體現了相互尊重的精神」。

在記者會上，彭博記者問，中方加上的「尊重中方闡述的立場」是什麼？是否指的是中方在「台灣議題」上的立場？郭嘉昆並未回答，僅指中方已發布相關的消息稿。

王毅21日晚間在拜會石破茂後，對媒體表示，「在歷史、台灣問題（議題）上，日本應嚴格遵守約定」。

對於王毅的發言以及中國外交部竄改石破茂發言遭到日本政府抗議後不修正，加上中國外交部發言人今天的回應，不少日本網友怒不可抑。

有日本網友表示，「當年日本做錯了選擇，『歷史問題』就算了，至於台灣，應該讓台灣變成一個『獨立國』才是」。

有日本網友留言寫道：「下次不要和王毅會談了。會談內容竟可隨意竄改成對自己有利的內容，與這種國家的外交部長見面下次又會遭遇同樣的事。石破政府真的被傲慢的中國給看扁了。今後日中會談後，日本也把會談內容改為有利於日本的表示，看看中國會如何」。

有日本網友指出，「與中國交手或會談，每次都會發生這樣的問題，這是中國的意圖且是慣用伎倆，日本政府不留意的話，就會像這次一樣掉入陷阱。日本政府的外交能力太差」。

中國外交部官網至今仍未刪除「尊重中方闡述的立場」一語。日本內閣官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，中方發布了「與事實不符的聲明」，對此日方深感遺憾。

有日本網友表示，「中國每次都死不認錯，還大放厥詞，日本首相和外務省就只能施放『遺憾砲』（表示遺憾），這樣實在不行，一定要採取對抗措施，讓中國認錯，否則謊言會變成真的。日本外交如果不能堅決面對，事情只能含糊帶過的話，就會被對手看扁，無法守護國家利益」。

還有日本網友痛批說，「首相石破茂與王毅會談就是一項錯誤。就現狀來看，當中國侵犯日本領海、領空時，中國就是敵對國了。中國還捏造福島核處理水是『污染水』，這根本是心懷惡意。」

日本 石破茂 王毅

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