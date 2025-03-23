加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先

加拿大總理卡尼。(路透)

加拿大 將於4月28日舉行新一屆聯邦大選，目前民調顯示，執政的自由黨（Liberal Party）支持率已從谷底翻身，微幅領先最大反對黨保守黨（Conservative Party）。

加拿大總理卡尼 （Mark Carney）今天拜會總督西蒙（Mary Simon）請求解散國會，提前舉行聯邦選舉，比原定的選舉日程提早了6個月。

前總理杜魯多（Justin Trudeau）於1月宣布將請辭後，曾任加拿大央行總裁的卡尼隨後在自由黨黨魁選舉贏得勝利，3月14日宣誓成為新總理。由於卡尼並非現任國會議員，急需要透過選舉贏得自己的席位並獲得民意授權執政，提早宣布大選並不令人意外。

卡尼今天表示：「有強大的民意授權，就更能對抗美國川普 （Donald Trump）政府，為加拿大人爭取最好的談判協議。」

這次選舉焦點將是美國總統川普對加拿大的關稅戰和主權威脅。川普針對加拿大產品全面徵收關稅政策將於4月2日上路，他本人還多次聲稱要讓加拿大成為美國第51州。

今年1月以前，時任總理杜魯多領導的自由黨政府民意支持度非常低，落後保守黨20個百分點，但隨著杜魯多辭職、卡尼上任和川普的威脅，短短幾個月就出現戲劇性變化，自由黨民調支持度已經超前保守黨。

萊傑市場調查公司（Leger Marketing）今天公布的民調顯示，自由黨獲40%支持率、保守黨37%、新民主黨12%、其餘政黨僅獲個位數支持。

川普21日不諱言表示，他為加拿大自由黨選情反彈立下汗馬功勞，「完全改變了」加拿大的政治格局。

川普還宣稱不在乎哪個加拿大政黨領袖會當選，但他說自己與「自由黨合作可能比跟保守黨更好」。

加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）趁機強調自己是對抗川普政府的最好人選，認為川普想矮化加拿大主權，所以希望加拿大出現一位較弱勢的領袖。

卡尼則稱，沒有任何外國政府領導人可以決定誰是最適合的國家領袖。他今天還承諾若繼續執政，會對加拿大中產階級推出減稅政策。