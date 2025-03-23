我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

副總統范斯夫人烏莎 本周將訪格陵蘭

加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先

中央社溫哥華23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

加拿大將於4月28日舉行新一屆聯邦大選，目前民調顯示，執政的自由黨（Liberal Party）支持率已從谷底翻身，微幅領先最大反對黨保守黨（Conservative Party）。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天拜會總督西蒙（Mary Simon）請求解散國會，提前舉行聯邦選舉，比原定的選舉日程提早了6個月。

前總理杜魯多（Justin Trudeau）於1月宣布將請辭後，曾任加拿大央行總裁的卡尼隨後在自由黨黨魁選舉贏得勝利，3月14日宣誓成為新總理。由於卡尼並非現任國會議員，急需要透過選舉贏得自己的席位並獲得民意授權執政，提早宣布大選並不令人意外。

卡尼今天表示：「有強大的民意授權，就更能對抗美國川普（Donald Trump）政府，為加拿大人爭取最好的談判協議。」

這次選舉焦點將是美國總統川普對加拿大的關稅戰和主權威脅。川普針對加拿大產品全面徵收關稅政策將於4月2日上路，他本人還多次聲稱要讓加拿大成為美國第51州。

今年1月以前，時任總理杜魯多領導的自由黨政府民意支持度非常低，落後保守黨20個百分點，但隨著杜魯多辭職、卡尼上任和川普的威脅，短短幾個月就出現戲劇性變化，自由黨民調支持度已經超前保守黨。

萊傑市場調查公司（Leger Marketing）今天公布的民調顯示，自由黨獲40%支持率、保守黨37%、新民主黨12%、其餘政黨僅獲個位數支持。

川普21日不諱言表示，他為加拿大自由黨選情反彈立下汗馬功勞，「完全改變了」加拿大的政治格局。

川普還宣稱不在乎哪個加拿大政黨領袖會當選，但他說自己與「自由黨合作可能比跟保守黨更好」。

加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）趁機強調自己是對抗川普政府的最好人選，認為川普想矮化加拿大主權，所以希望加拿大出現一位較弱勢的領袖。

卡尼則稱，沒有任何外國政府領導人可以決定誰是最適合的國家領袖。他今天還承諾若繼續執政，會對加拿大中產階級推出減稅政策。

加拿大 川普 卡尼

上一則

開除國安局長掀抗議 內唐亞胡：以色列仍是民主國家

下一則

印尼周刊收到豬頭鼠屍 疑因批評政府施政

延伸閱讀

與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人

與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人
加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響

加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響
美逼中履行川普首任期協議 擬對中製船舶課至少50萬停泊費

美逼中履行川普首任期協議 擬對中製船舶課至少50萬停泊費
美中貿易對話本周啟動 川普：將和習近平談關稅

美中貿易對話本周啟動 川普：將和習近平談關稅

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27

超人氣

更多 >
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山