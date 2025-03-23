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教宗方濟各住院37天後出院 向信眾豎起大拇指

中央社羅馬23日專電
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教宗方濟各出院，向群眾揮手微笑，豎起大拇指。(美聯社)
教宗方濟各出院，向群眾揮手微笑，豎起大拇指。(美聯社)

高齡88歲的教宗方濟各住院長達37天，今天終於出院。他中午先在醫院陽台揮手致意，致詞感謝大家為他祈禱，隨後返回梵蒂岡居所。來自全球大批信徒都到現場，歡呼見證此一時刻。

影片來源：YouTube@Fox News

教宗方濟各（Pope Francis）2月14日起住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），梵蒂岡昨晚臨時宣布，教宗將於今天出院，醫院廣場一早就有各國媒體站崗守候，上午11時起，醫院廣場開始陸續湧入信徒。教宗自住院以來從未現身，許多虔誠信徒都表示，他們專程來此一睹教宗身影。

約有3000名群眾在豔陽下不斷引頸眺望，中午約12時3分，教宗坐輪椅被推到醫院陽台，現場響起熱烈掌聲與歡呼。教宗向群眾揮手微笑，感謝大家為他禱告，他豎起大拇指，還特別提到他看到前排一位年長女士戴著黃色花朵、很好，顯示很關注每位群眾。

廣場上飄揚許多旗幟，有以色列、烏克蘭國旗，及多個阿拉伯國家的聯合海報，另有許多朝聖者專門從歐洲、非洲、拉美各地前來。

一個來自斯洛伐克的家庭向中央社記者表示，他們全家族響應禧年活動，專程到梵蒂崗過「聖門」，很高興看到教宗方濟各病情好轉，所以他們特別到醫院廣場，希望與來自全世界所有信徒一起感受這個喜悅的時刻。

來自非洲馬達加斯加的神父Angelo表示，他很高興天主讓教宗方濟各康復，能夠出院繼續領導天主教會，給教會帶來啟迪，他感謝天主幫教宗度過此次疾病難關。

教宗約12時20幾分搭車離開醫院，但未直接返回梵蒂岡，而是前往他常去的羅馬聖母大殿（Santa Maria Maggiore）祈禱。教宗在2023年疝氣手術出院後，也是先前往聖母大殿感謝，教宗過去出國旅行返回後，經常去這座教堂祈禱。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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