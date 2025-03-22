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教宗方濟各3/23出院 將返梵蒂岡休養至少2個月

中央社梵蒂岡22日綜合外電報導
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教宗方濟各的醫療團隊負責人阿菲利。(歐新社)
教宗方濟各的醫療團隊負責人阿菲利。(歐新社)

羅馬天主教教宗方濟各自2月住院以來已逾5周，他的醫療團隊負責人阿菲利今天表示，教宗將於明天出院，他會返回梵蒂岡並至少休養2個月。

路透報導，88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital），過去這段時間他一直在與雙側肺炎搏鬥，這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

儘管教宗明天將返回梵蒂岡，他的醫生指出，他年邁的身體要完全康復需要「很長一段時間」。

醫生還提到，他們已囑咐教宗休息兩個月，並建議他不要參加任何大型或特別勞累的會議。

阿菲利（Sergio Alfieri）在記者會上說，讓教宗「至少休養兩個月的建議非常重要」。

梵蒂岡今天稍早才宣布，教宗明天擬從醫院窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。這將是他自上月住院5周多以來首次公開露面。

梵蒂岡指出：「教宗方濟各計畫在三鐘經（Angelus）誦念儀式結束後，從羅馬的傑梅利醫院揮手及給予祝福。」

梵蒂岡上周公布了教宗住院接受治療以來唯一的照片，照片顯示方濟各在傑梅利醫院的小聖堂內祈禱，似乎不需輔助就可自主呼吸。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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