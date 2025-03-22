我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府啟動麻疹網站 防疫苗詐欺

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

馬斯克形象惹議 義大利政府與星鏈合作協商暫停

編譯吳孟真／綜合外電
義大利政府正考慮和星鏈簽訂五年15歐元（16.2億美元）的合約，但目前宣告暫停。（美聯社）
義大利政府正考慮和星鏈簽訂五年15歐元（16.2億美元）的合約，但目前宣告暫停。（美聯社）

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）22日接受共和國報（la Repubblica）訪問時表示，該國政府和馬斯克旗下星鏈（Starlink）的軍事與政府應用合約協商，目前宣告暫停。

克羅塞托說，「看來一切都已喊停，一方面是因為，討論的主題已從星鏈本身，轉移到馬斯克的言論，以及關於他這個人的言論之上」。

義大利政府正尋求能夠保障該國政府、外交人員，以及在高風險地區工作的國防官員間加密通訊的方式，星鏈是爭取向該國提供這項服務的企業之一。消息來源對路透表示，羅馬當局正考慮和星鏈簽訂五年15歐元（16.2億美元）的合約。

星鏈目前有6,700枚在低地球軌道運行的衛星，並自2021年起在義大利提供服務。

彭博本月稍早報導，在美國政府引發的地緣政治劇烈變動下，義大利對這份與星鏈的合約日趨謹慎。此外，義大利政府與星鏈的協商也激怒國內反對陣營。他們質疑，將國安合約交給一名海外企業家，同時又是川普親信，是不智之舉。

義大利總理梅洛尼曾對部會首長表示，地緣政治的變化使該國必須尋求星鏈的替代方案。據知情人士透露，法國的歐洲通信衛星公司（Eutelsat）是可能的替代選項。

克羅塞托表示，局勢一旦緩和下來，協商將回歸技術層面，「重點在於，什麼才是對國家最有用且最安全的作法」。

義大利 馬斯克 國防部

上一則

全面重啟 英希斯洛機場21日大停電 將增派數百名人員、加開航班

延伸閱讀

不是伊隆的僕人 馬斯克亂象掀眾怒 美公務員冒險試圖曝光內部狀況

不是伊隆的僕人 馬斯克亂象掀眾怒 美公務員冒險試圖曝光內部狀況
行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程
川普：馬斯克在中國有生意 不會讓他聽取對中作戰簡報

川普：馬斯克在中國有生意 不會讓他聽取對中作戰簡報
紐時揭露後…馬斯克出席國防部「非機密」會議 防長稱曾討論中國

紐時揭露後…馬斯克出席國防部「非機密」會議 防長稱曾討論中國

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大
川普將撤消50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤消50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」
黛咪摩爾痛失奧斯卡影后 「懼裂」卻空降排行榜第一

黛咪摩爾痛失奧斯卡影后 「懼裂」卻空降排行榜第一