傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

英國媒體報導，國王查理三世 已邀請美國總統川普 赴英進行國事訪問，屆時將拋出「秘密提議」邀請美國加入大英國協。川普今天在社群平台張貼相關報導，稱「這聽起來很不錯」。

「倫敦廣播公司」（LBC）及「太陽報」（The Sun）等英媒報導，在川普（Donald Trump）一再提及他可能併吞鄰國加拿大後，英國王室希望降低美加兩國間的緊張關係。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）最近訪問白宮 見川普期間曾戲劇性地揭露，查理三世（King Charles Ⅲ）已邀請川普赴英，進行歷史性的第2次國事訪問。

據報導，查理三世將邀請美國成為大英國協（Commonwealth of Nations）的下一個「準成員國」，如果此事成真，美國將成為大英國協第57個成員國。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）貼上「太陽報」的相關報導，聲稱：「我愛查理國王。對我來說，這聽起來很不錯。」

川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國事訪問，與查理三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）會面。