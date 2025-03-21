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會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

特派記者陳政錄／北京即時報導
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日本首相石破茂21日在東京，會見來訪的中共中央政治局委員、中國外長王毅。央視新聞
日本首相石破茂21日在東京，會見來訪的中共中央政治局委員、中國外長王毅。央視新聞

中國外長王毅出訪日本，22日出席第十一次中日韓外長會。在此之前，王毅21日在東京和日本首相石破茂舉行會見，表示日方應切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾，和今年是中國人民抗日戰爭勝利八十周年，「在這一重要關口，希望日方本著對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。」

據央視新聞，石破茂21日在東京會見到訪的王毅。會見中，王毅轉達了「中國領導人」的問候，表示石破茂就任以來，中日兩國重啟雙邊關係改善進程。

王毅提及中國國家主席習近平和石破茂去年在利馬成功會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係。他說，中日同為有重要影響的國家，攜手為亞洲開闢更好未來是雙方的共同使命，面對變亂交織的國際形勢和層出不窮的全球挑戰，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。

王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持中日聯合聲明等四個政治文件確定的原則，維護好兩國關係的政治和法律基礎，切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾。

王毅還稱，「今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。在這一重要關口，希望日方本著對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。」

據中方發布，石破茂表示，日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願和中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。

中國外交部日前宣布，王毅將於22日出席在東京舉行的第十一次中日韓外長會，訪日期間，將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，加強兩國宏觀政策協調；日韓媒體還報導，中日韓三方或藉此次會議，就計畫年底前在日本舉行三國領導人峰會交換意見。

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