36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

冰島資料照片。美聯社

冰島 教育與兒童部長托爾斯多蒂爾（Ásthildur Lóa Thórsdóttir）承認，30多年前與一名少年生下孩子後，向總理遞出了辭呈。

BBC報導，今年58歲的托爾斯多蒂爾表示，自己是在那名男孩15歲時首次開始了戀情。她當時22歲，在男方參加的宗教團體擔任輔導員，隨後在隔年生下了他的孩子，「已經36年了，很多事情在這段時間變了，我今天肯定會用不同的方式處理這些問題」。

冰島國家廣播公司（RÚV）首先報導了此事，並公布男方名叫阿斯蒙德松（Eirík Ásmundsson）。托爾斯多蒂受訪時披露，她在宗教團體「信仰與生活」（Trú og líf）工作時遇到孩子的父親，而阿斯蒙德松據報是因為艱難的家庭生活而加入。

雖然兩人的關係是秘密，但阿斯蒙德松在孩子出生時在場，並且與他一起度過了第一年。然而，托爾斯多蒂爾遇到現任丈夫時，情況就變了。記者看到阿斯蒙德松向司法部 提交的文件，要求探視自己的兒子，但托爾斯多蒂爾拒絕，同時還要求他在接下來的18年裡支付子女撫養費，並且收到了這筆錢。

RÚV聯繫了阿斯蒙德松，雖然他婉拒受訪，但證實自己與托爾斯多蒂爾曾有過戀愛關係。BBC轉述，阿斯蒙德松的一位親屬日前曾兩度試圖就這段關係聯繫冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrún Frostadóttir）。弗羅斯塔多蒂爾則表示，當該女子揭露此事涉及一名政府部長時，她要求提供更多的資訊，導致消息曝光和托爾斯多蒂爾辭職。

弗羅斯塔多蒂爾告訴媒體，這是「一件嚴肅的事情」，儘管她知道的只比「一般人」多一點，但「這是非常私人的問題，出於對當事人的尊重，我不會評論實質內容」。據報導，弗羅斯塔多蒂爾是在20日晚間才收到證實，立即把托爾斯多蒂爾召來辦公室，而托爾斯多蒂爾當場辭職。

托爾斯多蒂爾接受RÚV電視採訪時表示，她對該女子聯繫過總理感到沮喪。「我明白，事情看起來像什麼樣子」，並補充指出，「如今，在新聞中傳達正確的故事非常困難」。

冰島的最低合法性行為年齡是15歲，但如果身分是教師或導師，對方在經濟上依靠他人，或為他人工作，那麼與18歲以下的人發生性行為就屬於違法，最高刑期是3年有期徒刑。根據報導，雖然托爾斯多蒂爾辭去了部長職務，但並未計畫辭去國會議員。