芬蘭幸福祕訣：幫助他人、確保基本權利與自由平等

2025年「世界幸福報告」顯示，芬蘭連8年蟬聯第1，芬蘭總統史塔布今天在社群媒體 X上分享芬蘭的幸福祕訣：幫助他人，以及可確保基本權利與自由平等的社會。

芬蘭在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中連續第8年蟬聯全球最幸福的國家。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，根據「世界幸福報告」的幸福指數測量模式看來，確切的說，芬蘭人應該是「對生活感到滿意」，而不是「幸福」。

報導中提到，用「幸福」這個詞可能會讓人困擾，因為笑容並不常出現在芬蘭人臉上，恐怕難看出他們是最「幸福」的。

受測的1000名芬蘭人表示對芬蘭的經濟、社會安全網、醫療與教育表示滿意；足夠的家庭朋友支持網，人均壽命長、健康狀況與自由度都讓芬蘭人感到滿意；芬蘭的低貪污率也是芬蘭成為幸福國度的指標之一。

報導中也指出，芬蘭與其他國家不同之處在於對政府的高度信任，以及幫助他人的高度意願。大部分受測的芬蘭人在問卷中都表示他們覺得錢包丟了可以找回來，這反映了芬蘭社會的現實。

芬蘭人對自由的感受也特別強烈，這讓健康指數增加。報導中指出，芬蘭社會對於生涯重大改變有更高的彈性與接受度，這是幸福生活的關鍵之一。

芬蘭人的回答也呈現了芬蘭人可以享受生活、歡笑、做有趣的事情，比起對生活感到擔憂、氣憤、焦慮的比例大了許多。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天也在個人社群媒體X上分享自己的幸福祕訣。他說，在芬蘭，可能找到560萬種幸福快樂的理由，每個芬蘭人都有自己的幸福祕訣。芬蘭人口現有近560萬人。

史塔布在貼文中表示，自己的幸福祕訣跟生命的意義息息相關，而這個意義對他來說，就是讓他人幸福，就像幫助他人，然後看到他們臉上的笑容，在今日動盪的時局，人人都需要這種幸福。

此外，他也說，生活從來不是完美的，沒有人能一直都幸福快樂，有時候情況就是會讓幸福變得比較困難。但確保基本權利、自由與平等，是讓人幸福的好基礎。

芬蘭團體Kaj日前用一首以桑拿浴為主題的歌曲Bara bada bastu拿下瑞典 歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的代表權，所以史塔布還特地用瑞典語幽默寫著，幸福來來去去，芬蘭連續8年蟬聯世界最幸福國家，這跟芬蘭人做桑拿浴很有關係。

北歐5國全都維持在前10大幸福的國家，丹麥、冰島 與瑞典緊追在芬蘭之後，芬蘭的分數些微領先排名第2的丹麥。

挪威是今年北歐國家中排名最低的，成為北歐最不幸福的一群人。挪威世道報（VG）報導認為，挪威人過得比較舒適，可能對時局的變化比較沒有準備，這讓挪威人比較沒有安全感，對未來的期待比較悲觀，造成挪威人的幸福指數低於其他北歐國家。