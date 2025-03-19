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以色列繼空襲後 對加薩展開地面行動 呼籲「聽取美國總統的建議」

中央社／加薩19日綜合外電報導
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一名巴勒斯坦女孩拖著行李逃離加薩城。 （新華社）
一名巴勒斯坦女孩拖著行李逃離加薩城。 （新華社）

以色列今天宣布再次對加薩（Gaza）展開地面行動，並向加薩居民發出「最後警告」，要求他們歸還人質並推翻巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

法新社報導，以色列軍方發表聲明指出：「過去24小期間，以色列國防軍（IDF）部隊開始在加薩走廊中部和南部進行有針對性的地面行動，以擴大安全範圍，並在加薩地區北部和南部之間建立部分緩衝區。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示：「加薩居民，這是最後警告。聽取美國總統的建議。歸還人質並推翻哈瑪斯，其他選項將為你敞開--包括對那些希望離開的人來說，前往世界其它地方的可能性。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是以哈停火協議破裂以來，以色列首次對加薩展開地面行動。

以色列18日凌晨對加薩發動空襲，加薩衛生部說已至少326人喪命。紐約時報同日引述分析家指出，以色列還未立即再對加薩發動地面入侵，暗示以國領袖可能是等著在重啟全面地面戰爭前，衡量巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的反應。

以哈1月同意停火6周，但3月初已期滿。數周以來，以哈延長休戰的談判未有結果。以色列敦促哈瑪斯釋放大量人質，但哈瑪斯希望確保戰後以色列將讓哈瑪斯繼續在加薩掌權，否則不願照辦，相關談判於是陷入僵局。

幾名分析家說，以色列18日上午的襲擊，透露其領導層試圖迫使哈瑪斯在延長以哈休戰的談判妥協；此一策略致命且帶有風險，可能導致全面戰爭。

加薩 以色列 哈瑪斯

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