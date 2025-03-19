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厄多安政敵伊斯坦堡市長被捕 在野黨控：對下任總統政變

編譯高詣軒／即時報導
土耳其當局19日基於貪腐及協助恐怖組織等嫌疑，逮捕廣受支持的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，他的支持者走上街頭抗議。(路透)
土耳其當局19日基於貪腐及協助恐怖組織等嫌疑，逮捕廣受支持的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，他的支持者走上街頭抗議。(路透)

路透報導，土耳其當局19日基於貪腐及協助恐怖組織等嫌疑，逮捕廣受支持的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯。他是總統厄多安主要政敵，主要在野黨「共和人民黨」還預計指名伊瑪莫魯問鼎總統，該黨指控這次逮捕是「對下任總統的政變企圖」。

數月以來，土耳其對該國各地在野人士採取激烈司法打擊，被批為企圖壓制異議的政治作為。厄多安政府否認，稱司法機構獨立運作。伊斯坦堡省長辦公室則已禁止在伊斯坦堡市舉行一切集會抗議，為期4天。

54歲的伊瑪莫魯在部分民調領先厄多安，正分別面臨兩項調查，包括領導犯罪組織、賄賂和圍標相關指控。電視畫面可見伊瑪莫魯19日上午準備離家接收拘押。

伊斯坦堡檢方就其中一項調查的聲明說，記者、商人等共100人涉嫌伊斯坦堡市政府特定標案的相關犯罪活動；另一項調查則指控伊瑪莫魯和其他6人協助庫德工人黨（PKK）；該組織被土耳其及其西方盟友視為恐怖組織。

另外，伊斯坦堡大學18日已宣布伊瑪莫魯的學位無效。美聯社報導，土國法律規定大學學位是參選必要條件，伊瑪莫魯若無法爭取恢復學位，實際上將喪失參選總統資格。

伊瑪莫魯在社群媒體分享影片說，他不會放棄且將繼續抬頭挺胸面對壓力。共和人民黨（CHP）領袖歐澤形容這次逮捕為企圖政變，呼籲所有在野勢力團結對抗。

路透說，厄多安已掌舵土國逾20年，共和人民黨預期幾天內指名伊瑪莫魯作為挑戰厄多安的正式人選。土國下屆總統大選表定在2028年，但先前曾任總理的厄多安已屆連任限制；若他希望再選總統，必須宣布提早改選並聲稱他沒做完第2任期，或者修憲。

厄多安 土耳其 民調

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