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柬埔寨中資雲壤海軍基地4月啟用 日艦將成首艘停靠艦

中央社金邊18日綜合外電報導
2019年7月柬埔寨軍艦停在柬國南部海岸的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。美聯社檔案照片
2019年7月柬埔寨軍艦停在柬國南部海岸的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。美聯社檔案照片

柬埔寨軍方發言人今天說，雲壤海軍基地經擴建後將於4月啟用，一艘日本軍艦將成為啟用後首艘停靠該基地的軍艦。雲壤海軍基地升級工程由北京資助，引起美國的關切。

美國曾表示，位於柬埔寨南部海岸的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）可能會讓北京在暹羅灣（Gulf of Thailand）取得重要戰略位置，而該地區靠近中國幾乎全面聲索主權的南海爭議區域。

柬埔寨王家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）發言人索利莫少將（Major General Thong Solimo）告訴法新社：「雲壤基地第一階段工程已完工，訂於4月2日啟用。」

索利莫少將表示，柬埔寨王家軍隊總司令皮森（Vong Pisen）今天與日本武官會面時透露這個時間表。日本軍艦將在剪綵儀式後停靠，成為啟用後第一艘停靠在雲壤海軍基地的軍艦。

他還說，其他國家的艦艇也可以停靠在雲壤基地。

柬埔寨一向是中國在東南亞最堅定的盟友，近年來北京在金邊的影響力持續擴大。

在前領導人洪森（Hun Sen）掌權時期，中國投入數十億美元的資金在柬埔寨基礎建設方面，與此同時華府與金邊的關係則是惡化。

自2022年以來，中國一直資助雲壤海軍基地的翻修工程，而這個基地最初興建的資金部分來自美國。

中國軍艦2023年12月首度停靠在這座長363公尺的碼頭。

2024年12月一艘美國軍艦停靠柬埔寨，這是8年來美國軍艦首度停靠在柬埔寨港口。

美國陸軍一名高階將領今年2月訪問柬埔寨，並會見柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet），以「擴大雙邊防禦關係」。

中國預定將交付柬埔寨兩艘軍艦，以提高柬埔寨的防禦能力。

柬埔寨領導人一再否認會讓任何外國勢力使用雲壤海軍基地。

日本 東南亞 華府

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