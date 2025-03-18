菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判。圖為16日支持者在車隊中展示杜特蒂的肖像，呼籲這位前領導人回國。歐新社

菲律賓前總統杜特蒂 被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被捕而出現動蕩。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）因在總統任內發起血腥掃毒戰爭，被國際刑事法院以「違反人道罪」發出拘捕令。菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求逮捕杜特蒂，當晚將他押送荷蘭海牙，接受國際刑事法院（ICC）審判。

連日來，菲律賓社群網站 頻頻出現軍警人員不滿政府將杜特蒂送到外國審判而辭職的貼文，由於菲律賓曾有軍變歷史，坊間擔心支持杜特蒂的軍人發動叛變。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在例行記者會上重申，軍心依然穩定，無須進行忠誠度檢驗，士兵依然團結、專業，且聚焦於保護人民與國家。

她說，軍人若要辭職有一定的程序，並非在網路上辭職。

菲律賓從1986年以來發生過2次人民革命、多場流產軍變，艾奎諾三世時代（Benigno Aquino III）政局相對恢復穩定。

觀察人士說，菲律賓的軍人逐漸專業化，效忠於憲法而非個人，軍中設有申訴機制，對現狀不滿的軍人有發聲管道，特別是士兵們也從過去的流產軍變中學到教訓，萬一失敗前途盡毀，因此軍變已經不容易發生。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）則說，菲律賓及境外居心不良團體可能利用現今局勢，發布假訊息來削弱菲律賓的軍事指揮鏈，製造混亂，呼籲民眾注意，勿成散播假訊息的幫凶。