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菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

中央社馬尼拉18日專電
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菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判。圖為16日支持者在車隊中展示杜特蒂的肖像，呼籲這位前領導人回國。歐新社
菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判。圖為16日支持者在車隊中展示杜特蒂的肖像，呼籲這位前領導人回國。歐新社

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被捕而出現動蕩。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）因在總統任內發起血腥掃毒戰爭，被國際刑事法院以「違反人道罪」發出拘捕令。菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求逮捕杜特蒂，當晚將他押送荷蘭海牙，接受國際刑事法院（ICC）審判。

連日來，菲律賓社群網站頻頻出現軍警人員不滿政府將杜特蒂送到外國審判而辭職的貼文，由於菲律賓曾有軍變歷史，坊間擔心支持杜特蒂的軍人發動叛變。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在例行記者會上重申，軍心依然穩定，無須進行忠誠度檢驗，士兵依然團結、專業，且聚焦於保護人民與國家。

她說，軍人若要辭職有一定的程序，並非在網路上辭職。

菲律賓從1986年以來發生過2次人民革命、多場流產軍變，艾奎諾三世時代（Benigno Aquino III）政局相對恢復穩定。

觀察人士說，菲律賓的軍人逐漸專業化，效忠於憲法而非個人，軍中設有申訴機制，對現狀不滿的軍人有發聲管道，特別是士兵們也從過去的流產軍變中學到教訓，萬一失敗前途盡毀，因此軍變已經不容易發生。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）則說，菲律賓及境外居心不良團體可能利用現今局勢，發布假訊息來削弱菲律賓的軍事指揮鏈，製造混亂，呼籲民眾注意，勿成散播假訊息的幫凶。

杜特蒂 社群網站

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